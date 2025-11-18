Izabranici Andreja Žakelja slavili u m:tel Morači rezultatom 101-71

Ekipa Budućnosti Voli utakmicom protiv Ulm-a je nastavila takmičenje u Evrokupu.

Uprkos povredama igrača Ferela i Tompsona, "plavi" su bili u odličnom ritmu i savladali su Ulm u večerašnjoj utakmici.

Ekipa Žakelja je upisala najubjedljiviju pobjedu ove sezone, a desetu na posljednjih 11 utakmica u svim takmičenjima i ostala u vrhu tabele Evrokupa.

Crnogorski šampion je na skoru 6-2 pred okršaj sa Burgom, koji je na programu nakon reprezentativne pauze.

Naredni duel na evropskoj sceni ”plave” očekuje 5.decembra kada gostuju Burgu.

Prije toga, 23.novembra, imaće još jedno gostovanje i to ekipi Mega Basketa u okviru ABA lige.

Sulajmon je večeras bio najefikasniji sa 19 poena, Kovlijar je odigrao najbolji meč u dresu Budućnosti i meč završio sa 13 poena, dok su Tanasković, Mejs i Ferel imali po 11.

Kod Ulma su dvocifreni bili Jensen (15) i Osborn (14).



BUDUĆNOST VOLI - ULM 101:71 (26:21, 27:23, 26:7, 22:20)

BUDUĆNOST VOLI: Sulajmon 19 , Megi 9, Mejs 11, Slavković, Tanasković 11 , Ferel 11, Jovanović 6, Morgan 3, Butsijel 5 , Nikolić 5 , Kovlijar 13 , Butej 8.

ULM: Šorman 7, Dijakite 9 , Jensen15, Osborn 14, Faje , Smit 9, Anigbata 5 , Garavalja 2, Zengfelder 4, Miličić 6 .



