Košarkaši Crvene zvezde traže nastavak pobjedničkog niza protiv Spartaka u Subotici.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde gostujuju ekipi Spartaka iz Subotice od 19 časova u Dudovoj šumi, a meč se igra u okviru 5. kola ABA lige. Crveno-beli su vezali sedam pobeda u svim takmičenjima nakon dolaska Saše Obradovića, ali daleko od toga da tim Vlade Jovanovića treba olako shvatiti. Osjetili su to crveno-bijeli na svojoj koži prošle sezone u plej-ofu Superlige. Ipak, zahuktala Zvezda po svemu sudeći neće imati u sastavu za sada najjače karike, Čimu Monekea i Kodija Milera-Mekintajera.

Prema fotografijama i snimcima objavljenim na zvaničnim kanalima Zvezde, lideri crveno-bijelih tokom dana nisu odradili šuterski trening, što je signal da su dobili slobodno od trenera Obradovića. Nigerijsko-američki duo je bio na visini zadatka u prethodnom duplom kolu Evrolige, dosta minuta je za njima, pa ova odluka ne čudi.

Dvanaest igrača koji su trenirali su: Kalinić, Dobrić, Davidovac, Radošić, Nedeljković, Plavšić, Miljenović, Motiejunas, Dos Santso, Izundu, Odželej i Batler.

Još uvijek se čeka da se Devonte Grejem priključi treninzima, pošto je njegov oporavak pri kraju, dok nije poznata situacija sa Džordanom Nvorom i Tajsonom Karterom.