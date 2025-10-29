Plejmejker Real Madrida Fakundo Kampaco dao nevjerovatan koš na meču protiv Bajerna

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Plejmejker Real Madrida Fakundo Kampaco postigao je spektakularni koš pred poluvrijeme protiv Bajerna, iako nije važio. Pogodio je trojku sa linije za tri poena pred košem svog tima, iako je bio okrenut leđima košu Bajerna. Nije važilo jer je sudija pokazao prstom ka semaforu "ugašenom" zbog isteka vremena, ali zaista ostavlja bez teksta.

Campazzo ha già firmato il canestro non valido più bello di questa stagione di Eurolega.#EurolegaTipopic.twitter.com/eWg6jQUIEA — Marco A. Munno (@MarcoAMunno)October 28, 2025

Bivši plejmejker Crvene zvezde navikao je navijače na svoje magične poteze, prije svega asistencije, ali ovog puta je dao koš čiji je snimak postao viralan na društvenim mrežama. I sigurno će biti najljepši nepriznati koš ove sezone.