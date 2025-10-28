Pogledajte kako je Nikola Jokić reagovao kada je čuo glas Karmela Entonija, košarkaša koji ga je optuživao da mu "ruši ugled" u Denveru.

Izvor: YouTube/NBA on NBC

Nikola Jokić briljirao je i prethodne noći u NBA ligi i zabilježio je novi tripl-dabl u laganoj pobedi Denvera nad Minesotom, a poslije utakmice intervjuisao ga je legendarni Karmelo Entoni. Ove sezone je "Melo" dobio posao na televiziji i imao je čast da prvi put popriča sa Jokićem koji je sa Denverom uspio ono što on nije.

Jokić je 2023. godine osvojio šampionski prsten i postao je bez sumnje najvažniji košarkaš u istoriji Nagetsa, čime je upravo obrisao "Mela" iz istorije, a to se njemu nije dopalo. Zato je znao i da bocne Jokića kada bi pričao o njemu...

Međutim, kada je Jokić čuo njegov glas - obradovao se. Odmah mu je Entoni izmamio osmijeh na lice i to je samo dokaz koliko ga Jokić poštuje, tako da je rado odgovorio na njegovo pitanje. "Kako si dušo? Činiš sve kao da je bez truda... Šta to radite vi na početku sezone, da je sve kliknulo kada je u pitanju napad?", poručio je Melo.

Nikola Jokić i Karmelo Entoni Izvor: YouTube/NBA on NBC

Jokić se nasmijao i rekao da "nije istina" da sve čini bez truda, a onda je objasnio situaciju s novim igračima: "Imamo sada razne opcije, različite opcije, a najvažnije poštujemo prostor i loptu. Imamo mnogo akcija i mnogo ofanzivnih oružja. Sve to koristimo trenutno", poručio je Jokić govoreći o aktuelnoj situaciji u Nagetsima koji su odlično ušli u sezonu i ostvarili su dvije pobjede u tri utakmice.

Nikola Jokić treći vezani tripl-dabl Izvor: NBA

Tokom ovog intervjua Jokić je razgovarao i sa Trejsijem Mekgrejdijem, za koga je Somborac rekao da mu je jedan od omiljenih igrača, kao i sa Vinsom Karterom i čini se da je bio više raspoložen za priču o saigračima, nego o samom sebi.

Šta je Melo pričao o Jokiću?

Izvor: MN Press/Twitter/7PMinBrooklyn/printscreen

Iako je današnji razgovor protekao u najboljem redu, ne treba zaboraviti šta je Karmelo Entoni pričao o Jokiću. Optužio je čak Denver da su Jokiću namjerno dali broj "15" da bi ga obrisali iz istorije Nagetsa, zaboravivši da je taj broj nosio i u Megi...

"Bio je to sitničav potez. Nije kao da su birali brojeve već su mu bukvalno dali taj: ‘Evo ti 15’. Stavili ste Jokića u središte toga. On nema pojma šta se dešava. Možda bi on rekao: ‘E, mogao bih da nosim 15, to je Melov broj’. Mogao ga je nositi da bi odao poštovanje. Ali oni su mu dali 15 kako bi pokušali da izbrišu ono što sam uradio. Znao sam da razmišljam o tome, ali ne mislim više. Šta je trebalo da bude bilo je", rekao je Entoni.