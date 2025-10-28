Nevjerovatna partija Nikole Jokića koji je opet uspio da ispiše stranice istorije.
Nikola Jokić nastavlja svoju dominaciju u NBA ligi ove sezone. Prethodne noći je u pobjedi Denvera nad Minesotom (127:114) ponovo bio najvažnija figura, iako ponovo nije bio najefikasniji u svom timu, što je očigledno njegova krupna odluka koju su već mnogi primijetili.
Jokić je meč završio sa 25 poena, 19 skokova, 10 asistencija, dvije ukradene i jednom blokadom, što je inače njegov treći tripl-dabl ove sezone, ukupno 167. u karijeri.
Nikola Jokic joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record:— Real Sports (@realapp)October 28, 2025
25+ PTS
15+ REB
10+ AST
90%+ FGpic.twitter.com/3n5AMM4FT2
Tako je Jokić za noć uspio da se upiše u istorijske knjige kao tek treći košarkaš koji je u sezonu ušao sa tri tripl-dabla, ali nije to jedini rekord koji je oborio. Jokić je takođe postao jedini košarkaš uz Vilta Čemberlena koji je postavio ovakve brojke na meču, a da je šutirao 90 odsto iz igre. Naime, pogodio je devet od deset šuteva prethodne noći.
3rd game for Joker.— NBA (@NBA)October 28, 2025
3rd triple-double.
3 players have opened a season this way... and they are, unsurprisingly, Oscar Robertson, Russell Westbrook and now, Nikola Jokić
25, 19 and 10 in Denver's W!pic.twitter.com/r2GGx2u3ik
Interesantno je da je Jokić šutirao još 100 odsto slobodna bacanja (7/7), a da je napravio ukupno samo tri greške za cijeli meč, što je ništa kada uzmemo u obzir koliko mu je lopta u rukama. Imao je i odličnu podršku saigrača pošto je ponovo više njih bilo raspoloženo, što je signal da su mnoge stvari "kliknule" i da bi Denver mogao da bude opasniji nego što je to bilo prošle sezone, ako ne bude bilo povreda.
Džamal Marej je ubacio 43 poena, Tim Hardavej Džunior je dodao 20 sa klupe, a tu je i 12 poena Pejtona Votsona koji ima sve važniju ulogu. Aron Gordon je imao devet, a Kristijan Braun još sedam poena...
Što se tiče Minesote, ona je bila oslabljena bez Entonija Edvardsa i odgovornost su preuzeli Džejden Danijels sa 25 poena, odnosno Džulijus Rendl sa 24. To nije bilo dovoljno da pariraju Nagetsima. Za sada je to uspio samo Golden Stejt u prvom meču sezone, poslije produžetka.
NBA rezultati 28. oktobar:
- Detroit - Klivlend 95:116
- Filadelfija - Orlando 136:124
- Čikago - Atlanta 128:123
- Hjuston - Bruklin 137:109
- Nju Orleans - Boston 90:122
- San Antonio - Toronto 121:103
- Dalas - Oklahoma 94:101
- Juta - Finiks 138:134
- Minesota - Denver 114:127
- Golden Stejt - Memfis 131:118
- LA Lejkers - Portland 108:122