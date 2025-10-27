NBA liga se oglasila zbog skandala vezanog za namještanje utakmica u ligi. Sada je isplivalo pismo koje su poslali kompletnoj ligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NBA je usred skandala vezanog za klađenje i namještanje mečeva i sada se već ne zna koliko je igrača i timova umiješano. Sve je počelo sa Terijem Rozirom i Čonsijem Bilapsom, zatim je pod istragom bio Demion Džouns koji je navodno davao informacije o Lebronu Džejmsu.

Sada je Šems Čaranija objavio da je NBA poslao hitno saopštenje za svih 30 timova u ligi o promenama pravila vezanim za prijavu povrijeđenih igrača, vezanama za trening i informacije o košarkašima, kao i o tome da će se uvesti spoljna kontrola u ligu.

Saopštenje NBA lige

Adam Silver predstavnik NBA lige

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

"Zbog širenja ilegalnog klađenja u većini država Sjedinjenih Američkih Država i ponovnog pojavljivanja problema integriteta u sportu, kao i zbog pojave novih vidova klađenja ovo je pravo vrijeme da pažljivo obratimo pažnju na to kako sportsko klađenje treba da bude regulisano i kako sportske lige mogu da zaštite sebe, košarkaše i navijač.

Dok je neuobičajeno klađenje na "manje poena" Terija Rozira u martu 2023. godine primijećeno u istom momentu jer su opklade uplaćene legalno, vjerujemo da moramo da uradimo mnogo više u pogledu pravne perspektive da bi zaštitili integritet NBA i liga povezanih sa nama. Pogotovo opklade na učinak invididualnih igrača izazivaju zabrinutost i potrebu za dodatnom pažnjom.

Takođe smo započeli proces promjene pravila lige vezanih za prijavu povrijeđenih igrača, kao i promjenu pravila o treningu i obrazovanju članova NBA timova. Sada kada je sportsko klađenje toliko bitan deo sporta moramo da uradimo sve što možemo kako bi košarkaši, treneri i ostalo NBA osoblje bilo u potpunosti svjesno rizika koje kockanje nosi za njihove karijere i život.

Moramo da se postaramo da su naša pravila o prijavi povreda budu adekvaatna i da igrači budu zaštićeni od onih koji se klade.

Takođe pronalazimo načine da poboljšamo naše interne i eksterne procese monitoringa i želimo da bolje koristimo vještačku inteligenciju i ostale alate kako bi analizirali sve podatke kladioničarskih kuća, kao i podatke sa društvenih mreža i drugih izvora kako bi identifikovali potencijalne probleme."

(MONDO, N.L.)