Dejmon Džouns uhapšen je u sklopu istrage FBI koja je dovela do potresa u NBA ligi. U to je umiješan i Lebron Džejms...

Izvor: STREETER LECKA / Getty images / Profimedia

Skandal potresa NBA ligu, hapšenja su krenula posle istrage FBI u vezi ilegalnog kockanja. Uhapšeni su Teri Rozir, Čonsi Bilaps i Dejmon Džouns. Od svih njih najmanje poznat je Džouns, ali je sada zbog njega u sve to upleten i Lebron Džejms. Da li "kralj" ima neke veze sa tim ili ne pokazaće istraga, ali su krenule spekulacije.

"Džouns i Bilaps koristili su svoju poziciju trenera da jave ljudima ko će da igra i ko neće. Izgleda da je to u vezi sa Demijenom Lilardom i Lebronom Džejmsom, potencijalno i sa Entonijem Dejvisom. Nisam 100 odsto siguran", rekao je poznati novinar Brajan Vindhorst.

Spekuliše se i da je Džouns dojavljivao ljudima detalje o povredi Lebrona prije utakmice Milvokija i Lejkersa u februaru 2023. godine. Unaprijed im je rekao da se klade na Bakse, jer Džejms ne igra. Tek kasnije je zvanično saopšteno da on neće igrati, a uplate su do tada već prošle.

Kako se znaju Džouns i Lebron?

Džouns i Lebron se veoma dobro poznaju. Igrali su zajedno u Klivlendu tri godine. Posle toga je bio asistent u Kavsima kada je Džejms igrao tamo. Bio je dio stručnog štaba Lejkersa u sezoni 2022/23, a američki mediji prenose da je bio u jednom periodu i Lebronov lični trener.

Sve to mu je vjerovatno pomoglo u dolasku do informacija koje je potom dojavljivao i prodavao i tako je zarađivao. Bio je dio i namještenih partija pokera zajedno sa Čonsijem Bilapsom i to mu se stavlja na teret u optužnici.