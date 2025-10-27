Nakon što je Kem Pejn odbio Partizan, odluka Željka Obradovića i ostatka kluba je da se krene po Nika Kalatesa.

Izvor: MN Press

KK Partizan je poslije dovođenja centra Bruna Fernanda u ofanzivi i na plejmejkera, međutim prva želja Kem Pejn rekao je "ne". Zato je Partizanu potrebno da što prije pronađe alternativu, znamo da Karlika Džounsa zbog povrede čeka višenedjeljna pauza, tako da je odluka pala da se krene na Nika Kalatesa.

Iskusni grčki plejmejker se već neko vreme spominje kao potencijalno pojačanje Partizana, a sada "Meridijan Sport" prenosi da su dvije strane intenzivirale pregovore.

Kalates je inače član Monaka, u kome ima čvrst ugovor, ali nije u planovima trenera Vasilisa Spanulisa. Zbog toga se traži model po kome bi Kalates došao u Partizan, a vidjećemo da li će u pitanju biti raskid ugovora, odšteta koju crno-bijeli treba da plate ili će možda poput Motiejunasa na pozajmicu.

Iako ga znamo kao jednog od najboljih plejmejkera u evropskoj košarci, početak karijere Nika Kalatesa usko je vezan za SAD. On je rođen na Floridi, u Americi je pohađao srednju školu i koledž, a zatim je i izabran na NBA draftu 2009. godine kada ga je kao 45. pika uzela Minesota. Ipak, odlučio je da profesionalnu karijeru počne na drugom kraju svijeta.

Od 2009. godine igrao je za Panatinaikos, a sve do odlaska u Lokomotivu Kuban tri godine kasnije sarađivao je sa Željkom Obradovićem. Zajedno su osvojili Evroligu 2011. godine, što je Kalatesov jedini trofej u tom takmičenju. Grk se nakon jedne sezone u Rusiji preselio u SAD, gdje je tokom dvije sezone nastupao za Memfis, a zatim je ponovo stigao u Evropu.

Još pet godina igrao je za Panatinaikos, zatim je po dvije sezone bio član Barselone i Fenerbahčea, a 2024. godine prešao je u Monako. Prethodne sezone odigrao je 13 mečeva za tim Monaka, uz prosek od 3,7 poena, 3,8 asistencije i 2,2 skoka.

Ove sezone nije igrao za Monako na mečevima Evrolige i jasno je da je precrtan kod Vasilisa Spanulisa.