Spostsko društvo Fenerbahče navodno duguje 588 miliona eura.

Sportsko društvo Fenerbahče nalazi se u problemu, navodno je dostiglo dug od 588 miliona eura od septembra 2025, kako tvrdi Jagiz Sanbundžuoglu, sportski novinar iz Turske. Ova cifra obuhvata čitav klub, sve sportske ogranke, objekte i ostale aktivnosti, a ne samo na određeni sport.

Kada se ovo dugovanje prevede u tursku valutu ono iznosi 28,7 milijardi turskih lira. Dakle, u pitanju su svi sportski klubovi, objekti i poslovni poduhvati. Kad su u pitanju uspjesi kluba iz Istanbula, vjerovatno je najpopularniji košarkaški tim koji je u sezoni za nama postao šampion Evrolige.

Fener je aktuelni šampion Evrolige i mada se popriličan broj igrača riješio da karijeru nastavi u drugim klubovima, ekipa Šarasa Jasikevičijusa uspjela je da zadrži kostur tima. Fener je pobijedio Monako u finalu 81:70 u Abu Dabiju, ali početak nove sezone ne nagoveštava dominaciju šampiona.

Fener dosad ima tri pobjede i isto toliko poraza, pa zauzima deveto mjesto na tabeli, tik iza vicešampiona Monaka. Očigledno je velika prepreka za ovaj tim to što je MVP finala Najdžel Hejs-Dejvis rešio da karijeru nastavi u najjačoj ligi na svijetu. On je prošle godine bilježio 23 poena, devet skokova, dvije ukradene lopte i po jednu asistenciju i blokadu, pa je tako njegov indeks korisnosti bio 30.

Kad je u pitanju fudbal, ovaj tim je u sezoni za nama bio vicešampion Turske, ali je posle toga riješio da otpusti trenera Žozea Murinja, koji nije uspio da obezbijedi Ligu šampiona u Istanbulu. Zasad je Fener u tamošnjoj ligi treći sa 19 bodova iz devet mečeva, a u Ligi Evrope zauzima 14. mesto i ima šest bodova posle tri odigrana meča.