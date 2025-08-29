Portugalac Žoze Murinjo završio misiju u Fenerbahčeu, koja je naredna stanica?

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo nije više trener turskog Fenerbahčea. Raskid saradnje je došao nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od portugalske Benfike, pa će se istanbulski tim preseliti u Ligu Evrope gdje će ovog petka dobiti rivale.

Iz Fenerbahčea nisu naveli razlog rastanka i poželjeli su doskorašnjem treneru dosta sreće u nastavku karijere. "Razišli smo se sa Žozeom Murinjom koji je bio trener našeg tima od sezone 2024/2025. Zahvaljujemo mu se na zalaganju za naš klub i želimo mu uspjeh u budućnosti", stoji u kratkom saopštenju.

Za sada nema informacije o njegovoj narednoj stanici, ali nema sumnje da će ponude uskoro početi da pristižu. Ne može se reći da je Murinjo za godinu dana ostavio neki trag u Turskoj, pošto nije osvojio nijedan trofej, a Liga šampiona i ove sezone ostaje nedosanjan san.

Portugalac je tokom karijere vodio najveće evropske klubove, a najveći trag ostavio je u Čelsiju, Interu i Mančester junajtedu i jedini je trener koji je uspio da osvoji sva tri evropska takmičenja sa različitim klubovima. Vidjećemo da li će njegov naredni korak biti Bliski Istok, pošto je već imao bogate ponude sa te strane.

Murinjo je više puta u karijeri dobio otkaz i to bogato naplatio, a to je slučaj i ovog puta. Zbog jednostranog raskida ugovora Murinjo će na ime kompenzacije dobiti 15 miliona eura. Ranije je otkaze naplatio u Čelsiju, Junajtedu i Totenhemu, ali je rekordnu sumu od 23.000.000 eura uzeo po odlasku sa "Old Traforda".