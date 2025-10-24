Košarkaši Virtusa ubedljivo su nadigrali ekipu Panatinakosa koja je uvek jedna od favorita za osvajanje Evrolige.

Izvor: MN Press

Košarkaši Virtusa iz Bolonje režirali su iznenađenje u 6. kolu Evrolige, pošto su potpuno nadigrali Panatinaikos rezultatom 92:75. Atinski velikan je sada na petoj poziciji na tabeli, dok je italijanski tim na visokoj četvrtoj poziciji. Tako je Duško Ivanović nadmudrio Ergina Atamana koji će ponovo imati šta da kaže svojim izabranicima koji ne briljiraju od starta nove sezone.

Virtus je kontrolisao utakmicu od samog početka, u drugoj deonici su stigli do ogromnnih +15, da bi u trećoj prednost dodatno porasla.Posle maksimalnih +19 na startu poslednjeg kvartala, nije bilo povratka za Panatinaikos.

Ergin Ataman je isključen tokom trećeg perioda kada je dobio drugu tehničku grešku, nakon što se bunio zbog nedosuđenog faula nad Kendrikom Nanom.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi je bio Karsen Edvards sa 22 poena, pratio ga je Morgan sa 15, a Smailagić je dodao 14. Kod Panatinakosa je Kendrik Nan imao 19, Šorts 15, a Osman 14.

Ovo je jako važna pobjeda za Virtus koji se prije samo tri dana obrukao u prvenstvu kada je poražen od Kremone sa 86:69, nakon što su dozvolili seriju 35:1.