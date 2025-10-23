Zvezda je tako zabilježila i četvrtu uzastopnu pobedu i sada je na skoru 4-2 uoči novog duplog kola iduće nedelje.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Baskoniju rezultatom 90:72 u utakmici 6. kola Evrolige.

Crveno-bijeli najprije u utorak dočekuju Asvel, a dva dana kasnije gostuju Makabiju, takođe u Beogradu.

Baskonija je upisala i šesti poraz u elitnom takmičenju.

Zvezda je bila favorit u oči ovog duela, ali u prvom poluvremenu to baš nije izgledalo tako. Crveno-bijeli su nakon odličnog starta potpuno stali i Baskonija se brzo vratila u meč. Zvezda je bila previše meka u napadu, a i dozvoljavala previše lakih poena gostiju. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, a na odmor se otišlo sa rezultatom 40:43.

U nastavku potpuna druga slika, Zvezda je zategla odbranu i potpuno razbila Baskoniju u trećoj dionici rezultatom 32:14, stekla 14 poena prednosti i faktički prelomila meč. U poslednjoj dionici Zvezda je dokusirala grogirane goste, koji su se potpuno predali.

Najefikasniji kod Zvezde bio je Kodi Miler Mekintajer sa 20 poena, pratio ga je Nvora sa 19 poena, dok je Kalinić i Moneke upisali su po 12.

Kod Baskonije istakao se Luvavu koji je sa 24 poena bio najefikasniji akter meča. Dijalo je dodao 12.