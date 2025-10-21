Opasna bolest je najteži protivnik u životu Adija Mujičića, koji je karijeru gradio u nekoliko timova iz Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/adi.mujicic/printscreen

Nekadašnji košarkaš Adi Mujičić, koji je u karijeri igrao za Žepče, Čelik i tuzlansku Slobodu, na društvenim mrežama je objavio potresnu ispovijest. Sportista iz Bosne i Hercegovine obavijestio je svoje pratioce da je teško bolestan i da mu predstoji borba za život, nakon što prve terapije nisu dale željene rezultate.

Mujičić je otkrio da mu je dijagostifikovan tumor, a da ljekari u Zagrebu vjeruju u njegov oporavak nakon skupih i iscrpljujućih terapija. Bivši košarkaš ima snage da se upusti u borbu za opakim protivnikom, ali mu je za to potrebna i finansijska pomoć dobrih ljudi, koji bi donirali novac i tako mu pomogli da finansira svoje liječenje.

Pogledajte njegovu objavu:

Mujičić je svjestan da je ispred njega težak proces i da će mu biti potrebno mnogo snage da pobijedi, ali i u takvim okolnostima pokazuje da mu mnogo znači reakcija javnosti na njegov apel. Nakon što je zamolio za pomoć javili su se brojni prijatelji, a nekadašnji košarkaš im se uljudno zahvalio.

"Hvala svima na neizmjernoj podršci i pomoći. Nisam u stanju svima odgovoriti, nadam se da razumijete. Najviše poruka stiglo je od mojih Žepčaka kako sam ujedinio grad. U mojim očima, Žepče nikada nije bilo podijeljeno, uvijek sam gledao sličnosti a ne razlike. Volim vas sve", napisao je nekadašnji košarkaš.