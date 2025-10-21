Čuveni trener Rik Karlajl stao je u odbranu svog mladog igrača Kema Džounsa koji je uhapšen na autoputu u Indijani. Bježao je i od policije...

Izvor: MN Press

Mladi NBA košarkaš Kem Džouns (23) napravio je skandal. Prebrzo je vozio na autoputu i kada je policija pokušala da ga zaustavi, bježao je. Zato je uhapšen, a kamere su sve to snimile. Međutim, njegov trener Rik Karlajl stao je u njegovu odbranu i tvrdi da je policija malo pretjerala.

"Došao je i pričao sa nama i odmah je pokazao pokajanje. Pričamo o momku koji ima sjajan karakter. Čuo sam sve detalje, dobiće kaznu za prebrzu vožnju. Dosta puta vidite da stvari koje se nađu u policijskom izveštaju umiju da budu pretjerane. Pričamo o momku koji je vozio nešto brže nego što je trebalo kako bi stigao na vrijeme na trening", rekao je Karlajl.

Indiana Pacers rookie Kam Jones arrested after a brief chase on Interstate 65 in Indianapolis Monday morning.@IndStatePolicetell us a trooper tried to pull Jones over for alleged erratic driving on southbound I-65 near the North Split. Police say Jones did not pull over at…pic.twitter.com/x4vDRPgdpi — Ashton Hackman WTHR (@ashtonhackmantv)October 20, 2025

Legendarni igrač i trener osvojio je dvije titule u karijeri. Prvu kao igrač Bostona 1986. godine, a onda je sa Dalasom postao šampion 2011. godine kao trener.