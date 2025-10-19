„Studenti“ su slomili otpor Splita serijom 19:0 u odlučujućem djelu meča i slavili 85:77 pred domaćom publikom, nakon ranijih poraza od Borca i FMP‑a.

Košarkaši SC Derbija uspjeli su da upišu prvu pobjedu u ABA ligi. Nakon dva poraza, savladali su Split rezultatom 85:77 (26:17, 19:28, 26:15, 14:17).



Gostujući tim poveo je 2:0, ali je Amar Gegić odgovorio serijom osam poena. Split se približio na 14:13, a potom je uslijedila serija domaćina 12:2 za +11 (26:15).



Sa dobrom igrom nastavili su i u drugoj četvrtini, i bilo je već 39:29. Tada SC Derbi posustaje, Split koristi priliku, pravi seriju 10:0 i izjednačuje (39:39). Poluvrijeme je završeno neriješeno (45:45).



Nastavak je otvorio Leon Radošević košem za 45:47, a zatim je uslijedila najbolja faza igre domaćih – serija 19:0 koja je rezultatski prelomila susret: 64:47. Iako je Split prišao na 76:72 u finišu, dalje nisu mogli.

Aleksa Ilić meč je završio sa 25 poena i devet skokova. Gegić je dao 20, Mateo Drežnjak 16 poena uz devet asistencija. Kod Splita, Radošević je ubacio 17 poena uz sedam skokova.