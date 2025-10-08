Saša Obradović je čekao i dočekao. Vraća se da ostvari san, a Zvezdino odijelo nikad nije skinuo. Ni kad su mu neki zviždali i brojali eure na računu.

"Mnogo mi je krivo što nisam imao više vremena u Zvezdi, verovatno bi bilo sve drugačije. Uzeli su mi snove. Ovo je Zvezdino odijelo", rekao je početkom 2023. godine Saša Obradović, a sada će to odijelo opet obući. Opet će biti trener crveno-bijelih.

Legendarni plejemejker Crvene zvezde ponikao je kao igrač u klubu sa Malog Kalemegdana, imao je pokušaj povratka 1999. godine, a 2020. godine je otišao iz Monaka i sjeo na klupu crveno-bijelih. Ispostavilo se - samo privremeno.

Tada je radio do decembra, kada se rastao sa klubom, a više puta je govorio o tome koliko osjeća da nije uradio i doživio sve što je želio. U sezoni u kojoj zbog pandemije virusa korona nije bilo publike nije nijednom vodio ekipu pred navijačima, pa će sada kada sjedne na klupu prvi put čuti huk sa tribina.

Tako težak rastanak ga je veoma zabolio i bilo mu je veoma drago kada su ga zvjezdaši na povratku dočekali aplauzom.

"Za mene je uvjek sve bilo otvoreno. Niko nije čuo moju priču na kraju krajeva, ali sam iz ove familije, ponikao sam ovdje i svaki stepenik poznajem u Crvenoj zvezdi, kada sam osvajao sve sa Nešom Ilićem i drugima, ostao je veliki trud da bi ovaj tim doživio ovo što jeste. Sada je redovni evroligaš i najbolja ekipa poslednjih godina. Dosta mi je teško bilo, u jednom trenutku teško i za koncentraciju, ali hvala im na dočeku i poštovanju. Drago mi je da sam se na neki način vratio u familiju...", rekao je Saša Obradović koga su novinari pitali da "ispriča svoju priču".

"Ne možete da čujete, preduga je priča, samo ću jednu stvar da tražim... To da sam tražio bonuse za kup, to veze sa vezom nema. Najvažnije od svega, svi ovde u klubu znaju kakav sam čovjek prije svega, znaš i ti sam na kraju krajeva. Ja ne mogu da budem drugačiji", dodao je on.

Sa Zvezdom osvajao titule, povreda sprečila bajku

Zvezdino je dijete od glave do pete, malo je onih koji imaju dublju povezanost sa klubom. Cijelo detinjstvo je proveo u klubu, a početkom devedesetih je osvajao titule sa ekipom za koju je debitovao 1987. godine, Uzeo je uzastopne titule 1993. i 1994. a onda se 1999. vratio u klub. Nažalost na propremama se povrijedio i propustio cijelu tu sezonu.

"Mogu da ponovo kažem samo jedno - ovdje sam odrastao, ovdje je porodica. Odrastao sam i podizan u zvezdaškoj porodici, otac je bio veliki navijač Zvezde. Prirodno je da moraš da ga pratiš. Moji prvi koraci bili su u fudbalu, jer sam igrao u Zvezdi fudbal, posle toga sam u Zvezdi trenirao i atletiku, a na kraju, ovdje za mene nije bilo drugog tima, još od kada sam došao kao kadet. Nama rođenim u Beogradu uvjek je bilo teže, jer ljudi uvjek prije veruju onima koji dolaze iz regiona. Morao sam da pokažem više od tih momaka na svojoj poziciji".

"Mogli ste tada da igrate na dvostrukoj registraciji, igrao sam u trećoj ligi nedaleko od Beograda, za juniorski tim Zvezde, pa za seniorski tim. Teško je to shvatiti, ali trenirao sam dva puta ujutru i dva puta uveče. Onda je vikend bio za utakmice - za juniore, za prvi tim, pa dan posle za trećeligašku ekipu. Umorite se, ali taj umor zapravo ne osjećate. U jednom timu sam ubacio 40-50, u drugom sam morao da radim sve, a u seniorskom timu sam samo morao da igram odbranu. Ne ideš na drugu stranu terena, tvoja uloga je na tvojoj polovini", rekao je Obradović ovog ljeta.

Čekao godinama, pa se opekao u svojoj zvezdi

"Smatram sebe dijelom ove kuće, svakog ovog kamena, istorije Zvezde. Mislim da sam svih ovih godina zaslužio da budem trener Zvezde. svestan sam očekivanja, spreman sam fizički i psihički da izdržim to", rekao je na predstavljanju kada je u sezoni 2020/21 preuzeo crveno-bijeli tim.

Nakon sjajnih rezultata gdje god da je radio, od Kijeva i Poljske do Monaka, očekivali su se veliki uspjesi u njegovom prethodnom mandatu na klupi Zvezde. Ipak, nije se poklopilo u timu u kome su od sadašnjih prvotimaca nastupali Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac. Posle 16 kola Evrolige krajem decembra je napustio klub i zamijenio ga je Dejan Radonjić, pa trijumfovalno dovršio tu takmičarsku godinu.

Rastanak nije bio lijep

Crvena zvezda i Saša Obradović napustio je tada Zvezdu uz tužbu, kojom je tražio svoja primanja do kraja ugovora. Tadašnji predsednik kluba Nebojša Čović je javno izašao sa brojkama koje je Obradović naplatio od crveno-bijelih.

"Jedno od najvećih razočaranja prošle sezone mi je bilo to. Ne volim da pričam o tome, ali mi je nevjerovatno da legenda Zvezde naplati 645.000 eura za četiri mjeseca. Te priče o ljubavi u sportu, to je ljubav do poslednjeg eura u svom džepu. Svi koji to pričaju nisu iskreni i tačka", rekao je tadašnji prvi čovjek kluba Nebojša Čović.

Dočekan zvižducima, pa kupio svakog Zvezdaša

Nakon ovih tvrdnji, neki navijači Crvene zvezde su mu zamjerili. Preuzeo je drugi put u karijeri Monako i kada je došao u "Pionir" početkom 2023. ućutkao je sve kritičare. Dočekali su ga zvižduci, iako malobrojni. Zatim je to publika nadglasala aplauzima, a onda se desio nezapamćen potez. Saša Obradović, trener Monaka, došetao je do centra terena i poljubio grb Crvene zvezde.

"Mogu da ponovo kažem samo jedno - ovdje sam odrastao, ovde je porodica. U Monaku, u Berlinu, nigde nisam zatvorio vrata za sobom. Uvjek sam davao sve od sebe i nije bilo moguće da štedim i minimum energije. Znam da su se i neki navijači Monaka bunili. Moja poruka njima je - Ne ljudi, poštujem vas, ali ovo je moja porodica. Ako poštujete svoje korijene, svoje ljude, naravno da ćete me poštovati. Neko ko to ne osjeća, reći će da su to budalaštine", kazao je Obradović u podkastu "EURO INSIDERS" o ovoj situaciji.

Prvo su krenule suze, a onda kultna scena

"Počeo sam da plačem i bilo je veoma emotivno. Morao sam nešto da uradim kako bih im se zahvalio. Svako bi ovo trebalo da shvati. Ja sam sad ovdje i profesionalan sam. Radiću svoj posao na najvišem nivou. Nadam se da će svi razumjeti ovo“, rekao je Obradović u drugom obraćanju vezanom za to što je poljubio grb na centrui terena, čime je kupio svakog Zvezdaša.

Kakvo odijelo sada Crvena zvezda daje Saši Obradoviću?

Reklo bi se - njegovo odijelo u Zvezdi sada je prilično tijesno. Sezona je započeta sa tri poraza, a klub ima deset novih igrača u odnosu na prošlu godinu. Saša Obradović tim nije selektirao, a na tržištu su igrači već razgrabljeni. Osim toga Džoel Bolomboj, Hasijel Rivero i Ajzea Kenan imaju povrede koje će ih odvojiti jako dugo sa terena, dok su brojni ostali igrači povređeni kraći vremenski rok. Donatas Motiejunas je tek stigao, a Jago Dos Santos je priključen ekipi i takođe nije prošao pripreme sa timom.

Raspored nije lak, slede tri meča u Evroligi, pa tek onda duel ABA lige sa debitantnom Ilirijom. Ipak, život košarkaškog trenra je takav. Posao se skoro nikad ne dobija na nekom mestu gdje cvjeta cvijeće. Moraće Saša Obradović preko trnja do zvezda.