Crnogorski reprezentativac se tako vraća u plavi dres nakon tri godine u kojima je bio u Francuskoj, te Igokei, Vojvodini i SC Derbiju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pobjeda nad London lajonsima pa pojačanje u reketu - Budućnost Voli je objavila da je angažovala Zorana Nikolića.

"Nikolić je već dobro poznato lice navijačima našeg kluba, čije je boje branio dugi niz godina i bio dio brojnih uspjeha. Nakon tri godine, vraća se u plavo-bijeli tabor spreman da svojim kvalitetom i iskustvom dodatno osnaži tim", objavio je podgorički klub i dodao:

Zoran Nikolić se vraća u Budućnost VOLI! ⚪️https://t.co/0Y2kyitd9Lpic.twitter.com/WxIzMHl1uY — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI)October 2, 2025

"Poznat po čvrstini, dobroj odbrani i osjećaju za pas igru, Zoran predstavlja važan oslonac u unutrašnjoj liniji. Njegovo prisustvo pod obručima donijeće dodatnu sigurnost i širinu rotaciji, što će biti od velikog značaja u nastavku sezone. Dobrodošao nazad, Zorane!".

Budućnost je na startu Evrokupa lako savladala London u gostima 86:59, a sada je čekaju dvije utakmice na svom terenu.

U nedjelju u prvom kolu AdmiralBet ABA lige dočekuje Spartak, a naredne srijedu u "Moraču" stiže italijanski Trento.