Novi košarkaš Partizana mogao bi da postane dobro poznati, ali pomalo zaboravljeni Nerlens Noel.

Izvor: Profimedia/Pool Photo

Košarkaški klub Partizan utakmicom na gostujućem terenu protiv Dubaija počinje novu sezonu, a tim Željka Obradovića još nije kompletan. Postoji veliki problem - crno-bijeli nemaju dovoljno visokih igrača u opticaju, a iskusni stručnjak nada se da bi to moglo uskoro da se riješi. Evropski insajderi pokušavaju da saznaju ko je meta Partizana, a Italijan Mateo Andreani ima veoma zanimljivu informaciju o pomalo zaboravljenom košarkašu!

Po njegovim riječima, Partizan je zainteresovan za nekadašnjeg šestog pika sa NBA drafta, iskusnog američkog centra Nerlensa Noela koji može da igra i na poziciji četiri, ali koji je dvije godine bez kluba. Srpski tim nije jedini, pošto bi u svojim redovima Noela rado vidjela još tri evropska kluba - Žalgiris iz Kaunasa, Makabi iz Tel Aviva i Virtus iz Bolonje.

Ostaje da se vidi ko će uspjeti da obezbedi potpis iskusnog američkog košarkaša kojem se svojevremeno predviđala veličanstvena karijera u NBA ligi. Uspio je da ostavi sasvim solidan trag, ali ni u jednom trenutku nije dosegao očekivanja, pa bi možda dolazak u Evropu mogao da promijeni njegov život.

Partizan Belgrade Zalgiris, Maccabi Tel Aviv and Virtus Bologna have taken information on 10 year NBA Veteran, Nerlens Noel, multiple sources tell me.pic.twitter.com/zJdrkZaTWC — Matteo Andreani (@matty_vanpersie)September 29, 2025

Najveći problem kod Nerlensa Noela je to što on dvije godine nije igrao košarku! Tokom NBA karijere koja je trajala od 2013. godine Noel je nastupao za Filadelfiju, Dalas, Oklahomu, Njujork, Detroit i Bruklin, a za kraj je kratko bio pod ugovorom sa Sakramentom za koji nikada nije igrao.

Kakvu karijeru ima Nerlens Noel?

Šesti pik sa drafta 2013. godine odigrao je 467 mečeva u ligaškom delu NBA sezone i još 17 utakmica u plej-ofu, ali su povrede uticale da on nikada ne napravi karijeru kakva se očekivala. Svojevremeno je bilo i onih koji su mislili da će Nerlens biti prvi pik na draftu, ali se to nije desilo zbog njegovih povreda i problemima sa ukrštenim ligamentima.

Izabrao ga je Nju Orleans, ali je odmah trejdovan u Filadelfiju, koja je željela da ga odmah uključi u tim i promoviše u jednog od najbitnijih igrača. To nije moglo da se desi zbog operacije kolena koju je imao, pa je Nerlens Noel propustio čitavu sezonu i tek u narednoj biran je u idealnu petorku novajlija u NBA.

Najbolje partije pružao je baš u Filadelfiji, imao je dobre nastupe i u Oklahomi, a poslednjih nekoliko sezona bile su za zaborav. Detroit Pistonsi su ga otpustili u februaru 2023. godine, a od tada je odigrao samo tri meča. Tokom marta 2023. godine imao je desetodnevni ugovor sa Bruklinom, a zatim je od jula do septembra bio pod ugovorom sa Sakramentom. U tom periodu godine nema NBA mečeva, pa Noel nije ni mogao da igra za tim iz Kalifornije.

Na 467 ligaških mečeva u NBA ligi imao je prosek od 22 minuta, 7,1 poena, 6,1 skokova, 1,1 asistencije, 1,5 blokade i 1,3 ukradene lopte. Brojke su nešto slabije kada pričamo o plej-of mečevima, jer je Nerlens Noel prosječno bilježio četiri poena i četiri skoka za 14,6 minuta na parketu tokom mečeva doigrvanja.