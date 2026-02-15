Tužilac Kantona Sarajevo Edin Šaćirović rekao je da je velika vjerovatnoća da je ljudski faktor glavni uzrok nesreće u kojoj je tramvaj pri velikoj brzini iskočio iz šina i tom prilikom usmrtio Erdoana Morankića (23) i povrijedio četiri osobe.

Izvor: Instagram/192.rs

On je na ročištu za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću rekao da je vještak saobraćajne struke naveo da nije bila prilagođena brzina.

Prema njegovim riječima, vještak elektrostruke je naveo da nije bilo tragova kvara, niti problema u naponu, kao i da je vozač mogao da isključi struju da je primijetio problem.

Šaćirović je ukazao i na to da je jedna žena svjedok vidjela da je vozač tramvaja od početka vožnje brže vozio, prenose federalni mediji.

"Građani su vidno uznemireni zbog učestalosti sličnih događaja, svjedočimo masovnim protestima. Puštanje na slobodu osumnjičenog bi poljuljalo povjerenje u pravosuđe", rekao je tužilac, prenosi Srna.

Kasapovićev advokat Elmin Pleća rekao je na ročištu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu da je vidljivo da se tramvaj kretao velikom brzinom, ali da je uzrok tehnička neispravnost.

"Osumnjičeni je pokušao da zaustavi tramvaj nakon kvara, ali nije uspio papučicu za struju povući prije krivine", naveo je advokat i dodao da su se isti kvarovi dešavali više puta, čak i isti dan na Ilidži.

Vozač tramvaja je rekao da nije kriv i da je uzrok nesreće tehničke prirode.

"Ovo je dobro poznato svim radnicima GRAS-a i ovo se dešava na ovim tipovima tramvaja vrlo često. Imao sam sličan slučaj prije 20 godina. Ima i video-nadzor u tramvaju i on će pokazati dosta. Taj snimak još nije pregledan. Žao mi je. U teškoj sam situaciji", rekao je Kasapović.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Kantonalnom sudu da odredi jednomjesečni pritvor Kasapoviću.

U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.