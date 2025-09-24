Majkl Porter junior je u NBA karijeri zaradio preko 100 miliona dolara, ali je kiriju za stan delio sa devojkom. Iako su raskinuli i dalje plaća tu razliku...

Izvor: Printscreen/YouTube/RespectfullyJustin

Majkl Porter junior nastavlja da daje izjave koje privlače ogromnu pažnju. Od kada ga je Denver trejdovao i poslao u Bruklin on gostuje u raznim podkastima i tamo priča o raznim temama. Nedavno je objasnio kako su mu žene glavni porok, a sada je priznao da je sa devojkom plaćao po pola kirije za stan. To je šokiralo i voditelja podkasta.

"Stani bre, od NBA samo zaradićeš 200 miliona dolara, ona se ubija da zaradi nešto...", izgovorio je voditelj koji nije mogao da veruje šta čuje.

"Okej, okej. Da objasnim. Ona je tražila stan u tom momentu i cene su bile previsoke i dva puta više od onoga što je mogla da priušti. Ja sam razmišljao da je lepo da budemo zajedno, da provodimo vreme zajedno, pa sam je pitao šta može da delimo kiriju. Da ona daje koliko može, a ja ću ostatak da pokrijem", rekao je Porter.

Porter je samo od ugovora sa Denverom zaradio preko 100 miliona dolara, tačnije 115 miliona. Sada kada je u Netsima inkasiraće skoro 80 miliona još. Dakle, samo od toga, ne računajući reklame, sponzore i sve ostalo, dobiće oko 200 miliona dolara.

"Raskinuli smo, ali sam dao reč..."

Doskorašnji saigrač Nikole Jokića objasnio je i da je nastavio da plaća kiriju, odnosno razliku u kiriji iako su njih dvoje raskinuli.

"Hoću da čujem i mišljenje ljudi o ovome. U suštini brate, rekao sam da šta god da se desi u ovoj vezi, posvećen sam da u narednih godinu dana plaćam ovu kiriju. Ne znam da li ćemo ostati zajedno, da li će mi biti žena, ali sam joj rekao da ću pokrivati kiriju narednih godinu dana čak i ako raskinemo. Raskinuli smo posle pet-šest meseci. Tako da sada razmišljam da li da nastavim da joj pomažem ili kako. Komuniciramo, zvala me i pitala me za to, razumem je delimično jer je ušla u taj stan koji nije mogla da priušti, a ja sam joj dao reč...", pojašnjava Majkl.

Pitao ga je voditelj i zašto joj jednostavno ne pošalje ceo taj iznos koji je ostao, umesto da čeka iz meseca u mesec.

"Mora da radi iz meseca u mesec. Ako joj plaćam mesec po mesec, onda je drugačije. Neka sledeći momak plaća kiriju za dalje", odgovorio je Porter junior