Ćus Mateo je novi selektor Španije i plan je da vodi tim do kraja Eurobasketa 2029. godine.

Opet se u Španiji biralo između Pabla Lasa i Ćusa Matea i opet je izabran Ćus Mateo. On će biti novi selektor Španije nakon odlaska Serđa Skariola poslije ispadanja sa Eurobasketa u grupnoj fazi.

Mateo koji je bio bez posla otkako ga je upravo Skariolo zamijenio kao trener Real Madrida potpisao je ugovor na četiri godine, vodiće tim do Eurobasketa 2029. godine gdje Španija kao jedan od domaćina ima velike ambicije.

Već je radio u reprezentaciji Mateo pošto je bio asistent u U16 timu Španije od 1993. do 1997. godine, a u Realu je bio od 2014. godine. Bio je asistent sve do 2022. godine kada je zamijenio Lasa.

Morao je zbog zdravstvenih problema da se povuče iskusni stručnjak, a nakon toga je Mateo osvojio Evroligu. Ipak poslije jako loše prethodne sezone nije produžena saradnja sa njim.

