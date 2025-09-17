Alperen Šengun i Janis Adetokumpo izvinili su se jedan drugom zbog komentara upućenih posle polufinala Eurobasketa.

Izvor: Youtube/NBA

Evropsko prvenstvo obilježila je i rasprava dvojice igrača - Alperen Šengun nije imao mnogo poštovanja prema reprezentaciji Grčke, pa je posle pobjede u polufinalu imao šta da poruči igračima Vasilisa Spanulisa, a posebno Janisu Adetokunpu. Nakon što su se utisci posle vicešampionske titule slegli, ratne sjekire su zakopane, pa su se obojica igrača javno izvinila.

"Moja objava posle utakmice protiv Grčke bila je greška u komunikaciji. Imam veliko poštovanje prema grčkom narodu. Nikakva uvreda nikada nije bila namjerna", napisao je Šengun.

Vidi opis Šengun isprozivao Janisa, pa se pokajao: Objava Turčina koja je mnoge iznenadila, odmah se oglasio i Grk Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Zbog objave turskog igrača oglasio se i najbolji igrač Grčke. "Tokom mog prenosa uživo rekao sam neke neprimjerene komentare odgovarajući onome ko je uputio takođe uvrjedljive komentare. Moja namjera nikada nije bila da ikoga uvrijedim. Duboko mi je žao zbog toga. Ne gajim ništa osim ljubavi i poštovanja prema Turskoj i prema ljudima širom svijeta. Naši roditelji su nas odgajali s ljubavlju u poštovanjem", napisao je na svom instagram storiju.

Potom se Janis oglasio i objavom na svom nalogu u kojoj je dodatno objasnio: "Igramo za ljubav svojih zemalja. Igramo zbog ljubavi prema igri. Igramo sa poštovanjem. Uvijek imamo na umu da je sport stvoren da nas ujedinjuje, a ne razdvaja", objavio je Adetokumbo i uz riječi dodao slike grčke i turske zastave.

Šta je Šengun rekao Janisu?

Nakon pobjede Turske nad Grčkom u polufinalu Adetokumpo je otkrio tajnu pobjede svog tima i na taj način uvrijedio igrača Milvokija. "Janis je jedan od najboljih igrača na svijetu i samo smo pokušali da pomognemo Erdžanu (Osmaniju) protiv njega. Mislim da smo uradili dobar posao. On je nevjerovatan igrač, ali nije dobar dodavač. Samo smo pokušali da pomognemo i da uskočimo da bismo 'zatvorili' reket", objasnio je mladi Turčin taktiku svoje reprezentacije protiv Janisa. I upalila je.

Adetokumpo nije ostao nem na komentar NBA zvijezde, pa je "Bejbi Jokiću" odmah odgovorio: "Ne volim da pričam, puštam da moja igra priča. Volim da se tako nosim sa stvarima. Nisam tip koji će da odgovara trenerima, igračima ili ljudima koji pričaju ružno o meni. To mi nije zaista bitno, jer na kraju dana, nećeš pamtiti šta su rekli, već kako si odgovorio. Sve čuvam za sebe. Možeš da odeš i da pogledaš na Jutjubu moje klipove, pa da se vratiš i da me pitaš da li sam dobar dodavač", kazao je Janis nakon što je Fincima ubacio 30 poena, uz 17 skokova i šest asistencija.

Strasti oba igrača slegle su se nakon završetka Eurobasketa, a kako ne bi ostao gorak ukus, dvojica momaka koja su se našla i u najboljoj petorci turnira uputila su žaljenje zbog izrečenih komentara.