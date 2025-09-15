Njemački košarkaš Franc Vagner vjeruje da je Isak Bonga zaradio "povratnu kartu" za NBA.

Košarkaš Partizana Isak Bonga bio je "iks" faktor u pobedi Nemačke protiv Turske u finalu Evropskog prvenstva. Nakon što je ubacio 20 poena i pet skokova, šutiravši 4/4 za tri poena, nagrađen je titulom najboljeg igrača finala. Kako je nedavno istakao sportski direktor crno-bijelih Zoran Savić, ostanak Bonge u timu je bio njihov prioritet ovog ljeta.

Nema sumnje da je partijama na Eurobasketu skrenuo pažnju NBA timova, a donedavno je njegov ugovor sadržao NBA klauzulu. Ipak, ona je istekla i Njemac je produžio saradnju sa beogradskim timom do 2027. godine. Partizan se osigurao za makar jednu sezonu, a šta će biti sledeće, vidjećemo...

Bongin saigrač iz reprezentacije i NBA zvijezda Franc Vagner veruje da je vrijeme za njegov povratak u Ameriku gdje je nastupao za Los Anđeles Lejkerse, Toronto Reptorse i Vašington Vizardse.

"Da, zaista vjerujem u to. Mislim da je u poslednjih nekoliko godina pokazao da je elitni defanzivac, da odlično šutira trojke i da može da pravi akcije iz skoka. Tako da mislim da bi mnogo timova moglo da bude zainteresovano za njega", rekao je Vagner koji je bio član idealne petorke na Eurobasketu.

Dokazao koliko može u direktnim duelima sa najboljima

Imao je na šampionatu teške defanzivne zadatke, čuvao je najveće zvijezde svjetske košarke i još jednom dokazao da je jedan od najboljih defanzivnih igrača u Evropi. Protiv Slovenije je čuvao Luku Dončića, protiv Finske Laurija Markanena, upitan je kako je braniti NBA zvijezde?

"Očigledno da je to sjajno, čuvati takve ljude koji su posebni na obje strane terena. Gledam na sve to i ulazim u te duele sa mnogo ponosa da i oni znaju da sam ja tu. Kandidatura za najboljeg defanzivca šampionata? Ne zanima me ta nagrada", rekao je Bonga.