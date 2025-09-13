Partizan poražen od Makabija u prijateljskom meču u Beogradu, Željko Obradović skoro cijelo drugo poluvreme igrao sa "klincima" protiv evroligaša.

Košarkaši Partizana poraženi su u finalu "Open Air 2025" turnira od Makabija iz Tel Aviva rezultatom 103:96. Prethodno su izabranici Željka Obradovića savladali PAOK sa 96:87 u spektakularnoj atmosferi na Tašmajdanu, ali nisu uspeli da osvoje novi trofej u pripremnom periodu.

Ove večeri za crno-bijele nisu igrali Tajrik Džons, Karlik Džons, Aleksej Pokuševski, kao ni Vanja Marinković i Isak Bonga. Tako je trener Partizana mogao da isproba i mlade nade kojima je ukazana šansa u drugom poluvremenu.

Gosti su bolje ušli u meč, crno-bijeli su imali problema na ofanzivnom skoku, što su rivali znali da iskoriste u prvoj četvrtini koja je završena rezultatom 19:24. U nastavku su izabranici Željka Obradovića zaigrali angažovanije u odbrani, što se ubrzo isplatilo i donijelo očekivani preokret na poluvremenu - 45:40. Dvejn Vašington je ponovo bio najmotivisaniji na terenu, pa je za 20 minuta košarke sakupio 14 poena, pratili su ga novajlije Milton sa osam, a Parker je sedam.

Gledali smo raspucanu treću deonicu gdje je Blat trojkama preokreće u korist Makabija koji završava treći kvartal sa plus pet - 70:75. Čak sedam trojki je pogodio tim iz Tel Aviva u ovoj deonici, posle čega nije bilo povratka za domaće.

Ubrzo je prednost porasla na dvocifrenu, a Obradović je na teren poslao "klince". Makabi je do kraja samo održavao stečenu prednost i osvojio trofej u Beogradu najpre pobedom protiv Zenita u prvom meču, a potom sve začinio trijumfom protiv beogradskog tima.

Najefikasniji u Partizanu bio je Vašington sa 18 poena, Milton je dodao 16, Bošnjaković 13, Braun 12, Mijailović 11, a Parker 10. Džef Dautin je predvodio Makabi 19 poena, 16 je djelo Ti Džeja Lifa, 12 je ubacio Vilijam Rejman, 11 Tamir Blat. Uroš Trifunović je prvi put igrao protiv svojih i doprinio pobijedi novog tima sa 7 poena.