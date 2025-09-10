Čeka se zvanična odluka oko pomjeranja utakmice Partizan - PAOK pod vedrim nebom.

Izvor: MN Press

KK Partizan je ponovo zakazao spektakl pod vedrim nebom. Crno-bijeli dočekuju PAOK na Tašmajdanu, ali izgleda da će sve biti pomjereno za jedan dan. Planirano je da srpski i grčki klub odmjere snage u četvrtak, ali zbog najavljene kiše, sve bi moglo da se prolongira za petak, prenio je "Telesport".

Još uvijek se čeka konačna odluka, pošto produkcija i klubovi rade na adaptiranju rasporeda i logistike turnira. Nakon pomenute utakmice, PAOK će u Hali "Aleksandar Nikolić" igrati sa Zenitom iz Sant Peterburga, pretpostavlja se u subotu. Posljednji meč u okviru prijateljskog turnira u Beogradu biće odigran između Partizana i Zenita.

Plan priprema crno-bijelih

KK Partizan je već odigrao pripremni turnir u Italiji gdje su izabranici Željka Obradovića osvojili trofej. Slijede beogradske pripreme, pa put u Australiju gdje će 18. septembra igrati protiv Panatinaikosa u Melburnu, a 21. protiv Sidnej Kingsa u Sidneju. Crno-bijeli zvanično počinju sezonu 30. septembra kada gostuju u Dubaiju u Evroligi.