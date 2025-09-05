Radović će biti savjetnik šefu stručnog štaba Du Fengu, a potisao je jednogodišnji ugovor.

Dosadašnji selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović ima novi angažman i to u Kini - Radović će biti savjetnik u Guandong Sautern Tajgersima, najtrofejnijem klubu u Kini, koji je 11 puta bio šampion te zemlje.

"Organizacija je na nivou klubova iz NBA lige, sve je perfektno. Prezadovoljan sam. Prvo ću biti u ulozi savjetnika. Smatram da je ovo najveći izazov u klupskoj trenerskoj karijeri i prilika za dokazivanje. Vjerujem da ću se u prvoj sezoni odmah dokazati", rekao je Radović "Vijestima".

Crna Gora u novembru počinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Radoviću je ugovor sa Savezom istekao, ali je ostavio opciju da može da se pojavi u Crnoj Gori tokom FIBA 'prozora', ako ostane selektor.

Radoviću je u više navrata spominjao da od februara, kada je Crna Gora izborila plasman na prvenstvo, niko iz Saveza sa njim nije pričao o eventualnoj saradnji ili razlazu.

Radović je šest godina bio selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore, a 2019. godine je naslijedio Zvezdana Mitrovića. Vodio je reprezentaciju na Eurobasketu 2022. i 2025. godine, kao i na Mundobasketu prije dvije godine. Jedini je selektor koji je Crnu Goru vodio na tri velika takmičenja.

Prethodno je bio član Mitrovićevog stručnog štaba, sarađivao je sa Vujoševićem, Radonjićem i Tanjevićem, a vodio je i mlađe selekcije i bio uključen u rad Saveza. Jedno vrijeme je bio i trener Podgorice.

Crna Gora je na učešće Evropskom prvenstvu 2022. godine - na koje se plasirala nakon što su uvedene sanckije Rusiji i ta zemlja izbačena iz takmičenja - završila u osmini finala nakon poraza od Njemačke.

Godinu kasnije uslijedio je istorijski Mundobasket, na kojem je naša selekcija zauzela 11. mjesto, pa je učestvovala u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Pamtiće se utakmica protiv SAD na tom turniru na kojem je Crna Gora na poluvremenu imala poen prednosti (38:37).

A onda je ove godine došao novi Eurobasket, na kojem Crna Gora nije bila kompletna. Naša selekcija, predvođena maestralnim Nikolom Vučevićem je takmičenje završila u grupnoj fazi, pa nakon dva kontinentalna šampionata zaredom nije uspjela da se domogne nokaut faze.