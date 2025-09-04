Reprezentacija Francuske deklasirala Island na kraju grupne faze Eurobasketa.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Francuske furiozno je ušla u poslednji meč grupne faze Eurobasketa protiv Islanda i na poluvremenu imala ogromnu prednost, 66:34. Konačna razlika iznosila je čak 40 poena, 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28).

Izabranici selektora Frederika Fatua od prve sekunde su dodali gas i pokazali Islanđanima da će kući sa svih pet poraza, kao i Češka u grupi Srbije.

Reprezentativci Francuske Mamadu Žaite i Eli Okobo ubacili su do poluvremena po 10 poena, Zakari Risaše dodao je devet, Džejlen Hoard osam, koliko je ubacio i Geršon Jabusele. Francuska će ovom pobjedom ostati u trci za osvajanje prvog mjesta, a u sklopu te borbe jako je bitan meč Izraela i Slovenije, jer ako Izrael trijumfuje biće prvi dok bi trijumf Slovenije podigao Francusku na čelo tabele.

Statistika Francuske Fransisko 3 (5 as), Okobo 14 (5 as), Hifi 11 (3/7 za tri), Luvavu 12, Jabusele 10, Kordinije 10, Maledon 9 (1/5 za tri, 5 as), Žaite 13, Risaše 15 (3/5 za tri, 7 sk), Hoard 11, Kulibali 6

Podsjetimo, prvoplasirani iz ove Grupe D u Limasolu biće potencijalni rival Srbije u četvrtfinalu Eurobasketa.

U konkurenciji za prvo mjesto je i Poljska, koja takođe ima skor 3-1. I ona će igrati protiv "otpisanog" rivala, Belgije.

Podsjetimo, Francuska je u grupnoj fazi savladala Poljsku 83:76, što je bitno u slučaju da ekipe budu izjednačene u skoru.