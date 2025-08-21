Tim Svetislava Pešića je pripremni period završio sa svih sedam pobjeda.

Izvor: MN Press

Srbija je u "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Pešić je najavio da će konačni spisak od 12 imena saopštiti u nedelju, dan prije puta u Rigu.

Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Srbija igra u srijedu 27. avgusta protiv Estonije od 20.15 časova. Sa Srbijom u grupi su još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.

Utakmica u rasprodatoj "Areni" praktično nije imala rezultatsku draž. Srbija je povela 10:0 posle tri minuta i do kraja prve četvrtine održavala desetak poena prednosti.

U drugoj četvrtini Srbija je dodala gas i pregazila Slovence sa ubjedljivih 31:13.

I u trećem periodu Srbija je napravila razliku, pa je razlika išla i do 40 poena viška.

Pešić je ukazao šansu svoj 15. igrača koji su na pripremama.

Nikola Jović je bio najefikasniji sa 18 poena. Bogdan Bogdanović je postigao 14 poena, Nikola Milutinov 11, a Nikola Jokić i Tristan Vukčević po deset poena.