Marko Belineli je posle dvije decenije dominacije na terenu rekao da je dosta. Povlači se iz košarke.

Izvor: MN Press

Marko Belineli se izgleda jutros oprostio od košarke. Samo devet dana pred Eurobasket na kome nastupa i Italija jedan od najboljih italijanskih košarkaša u prethodne dvije decenije na instagramu je uz jednu rečenicu i mnogo slika očigledno rekao da je dosta sa košarkom.

"Nema ničeg ljepšeg", napisao je Marko Belineli i potom postavio seriju fotografija. Na njima su koš, isječci iz novina, slike sa najbitnijih utakmica, dresovi, posteri... Pogledajte:

Kakvu je karijeru imao Marko Belineli?

On je jedini Italijan sa osvojenom titulom prvaka NBA. a sada će sa 39 godina završiti karijeru na istom mjestu na kome ju je počeo 2002. godine. Igrao je sezonu za Virtus, pa četiri za Fortitudo prije nego što je izabran kao 18. pik. U NBA je promijenio mnogo timova.

Igrao je za Golden Stejt, Toronto, Nju Orleans, Čikago, San Antonio, Sakramento, Šarlot, Atlantu, Filadelfiju i 2020. se vratio kao veteran u Virtus. Ostao je tu pet godina i osvojio još dvije titule, a u NBA je bio šampion 201. sa San Antoniom. Sa Virtusom je uzeo Eurokup.

