Odluka Oklahome da prerano uđe u penal-završnicu bila je kobna po nju. Imala je tri posledice i nijedna nije bila dobra po Tandere.

Utakmica Oklahoma - Denver i pobeda Nagetsa uz zvuk sirene tema je o kojoj se u Americi danima priča i polemiše. Legendarni Keni Smit (60), dvostruki NBA šampion sa Hjustonom a sada poznati analitičar, doveo je u pitanje odluku Tandera da uđu u penal-završnicu na 13 sekundi do kraja.

Iako su vodili tri poena prednosti na 13 i 11 sekundi do kraja (117:114 i 119:116), igrači Oklahome počeli su da svesno fauliraju Nagetse, nadajući se da će Nikola Jokić i Eron Gordon promašiti bar jedno slobodno bacanje. Međutim, nisu, kao što Gordon nije promašio ni poslednji šut na utakmici, trojku za pobedu.

Posledice su bile izuzetno loše po njih - Denver Nagetsi su pogađali bacanja, Čet Holmgren je promašio dva za Oklahomu i na kraju su gosti pobedili.

"Za mene je to diskutabilno. Svi pričaju da napraviš faul kada vodiš tri razlike, a mislim da su to uradili prerano. Napravili su to na 13 sekundi do kraja, trebalo bi da sačekaš 10 sekundi do kraja ili bar osam. Jer ovako stavljaš pritisak na sebe, kao što stavljaš i na njih. Mislim da su to uradili prerano, čim je protivnik uzeo loptu pod svojim košem i učinili su to i na protivničkoj polovini. Nisi dobro kontrolisao vreme", kazao je Keni Smit u "TNT" studiju.

"Uz to su tako dopustili da se Jokiću vrati u igru", primetio je Šekil O'Nil.

Barkli se ne slaže

U takvoj penal završnici, posle genijalnog poteza Nikole Jokića, lopta je došla u ruke nesigurnog Četa Holmgrena, koji je promašio oba penala i napravio uvod u Denverov napad za pobedu, koji je Eron ovekovečio trojkom u poslednjoj sekundi.

"Ne slažem se, mislim da je sve išlo perfektno, samo što je on promašio dva slobodna bacanja", uzvratio je Čarls Barkli na to što je izgovorio Keni Smit.

Ipak, Smit nije odustajao od svoje teze.

"Za mene je to rano. Pričam isključivo iz svog ličnog ugla, mislim da su počeli malo rano da prave prekršaje za slobodna bacanja. Pusti ga da prenese loptu, nemoj da odmah praviš i da potrošiš samo sekund, kada je Holmgren šutirao prošle su samo dve sekunde od tog trenutka".

Odluka Oklahome iz jednog ugla sasvim razumljiva

Odluka Oklahome da odmah napravi faul pod košem protivnika može biti razumljiva, s obzirom na to što je u NBA veoma tanka linija koja deli faze šuta i utiče na procenu da li je bacanje za dva ili tri slobodna bacanja. Ipak, epilog je takav da dovodi procenu u pitanje procenu trenera Majka Dagnolta.

Trener Oklahome bio je upitan posle meča za tu odluku pri fauliranju Gordona dok je Jokić bio van igre na 11 sekundi do kraja.

"Ne znam tačno za koji posed me pitate, ali to je uobičajeno naš dogovor, da pravimo faul kada vodimo tri razlike. Mislim da smo dobro izvršavali taj plan, pravili veoma dobro faulove, izvodili dobro loptu iz auta. Nije na kraju ispalo dobro za nas, ali radilo nam je u prošlosti. Učićemo iz ovoga. Ne mislim da smo zbog toga izgubili utakmicu", kazao je trener Oklahome.

Pop je zbog toga izgubio titulu, "Mi to ne radimo"

Kada god se u NBA ligi povede polemika o korišćenju faulova pri vođstvu u završnici, mnogi se sete čuvenog slučaja u kojem Greg Popovič, odnedavno bivši trener San Antonija, nije želeo da njegov tim napravio faul u napadu odluke čitavog finala protiv Majamija.

Na tri razlike za San Antonio u šestoj utakmici finala NBA lige, Sparsi su otišli u odbranu i pokušali da njom postanu prvaci. Ekipa Grega Popoviča te noći na Floridi ipak nije faulirala domaće, već je gledala kako šutiraju i Lebron Džejms i Rej Alen. Prvi je promašio, drugi je pogodio, utakmica je otišla u produžetak, a serija potom u sedmi meč, u kojem je trijumfovao Majami.

Novinar iz Italije pitao je Popa posle meča da li je razmišljao o tome da li je razmišljao da napravi faul?

"To je pitanje iz Evrope, zar ne?"

"Mi to obično radimo u Italiji"

"Tačno, mi ne", kazao je Pop i više nije govorio o tome

