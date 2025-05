Mujović je govorio o finansijskoj podršci KK Budućnost.

Izvor: Vlada Crne Gore

Košarkaški klub Budućnost Voli je fantastičan reprezent Podgorice i Crne Gore, i ono što je lijepo, kvalitetno i doprinosi afirmaciji našeg grada treba apsolutno podržavati, kazao je gradonaćelnik Glavnog grada Saša Mujović, prenosi CdM.

On se osvrnuo na ovogodišnji uspjeh „plavo-bijelih“, koji su zauzeli prvo mjesto u regularnom dijelu ABA lige.

“Ovaj uspjeh što je Budućnost napravila ove godine, sa budžetom od 5,6 miliona eura, u poređenju sa Zvezdom, Partizanom i Dubaijem — to je za mene fascinantan uspjeh. Biti prvi u ABA ligi… Nadam se, možda je i nerealno očekivanje, ali — ko u čuda vjeruje, taj i čuda stvara. Dakle, ako bismo bili prvaci, to bi bio ogroman uspjeh”, rekao je Mujović u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” na TVCG.

Mujović je govorio o finansijskoj podršci KK Budućnost.

“Grad je ove godine opredijelio sredstva koja će ići u smislu podrške klubu — do nekih milion eura. Ja znam da je to nedovoljno. Imamo kvalitetnog sponzora Voli, koji daje oko dva miliona eura, ali treba značajnija podrška države, odnosno državnih kompanija. Planirali smo naredne godine da damo 1,5 miliona — što je istorijski budžet za klub. Ali bilo bi dobro da se ova priča nastavi. Svim srcem želim to, a bilo bi dobro da naše državne kompanije pomognu klub i da nastavimo tu uspješnu priču“, kazao je Mujović, prenosi CdM.