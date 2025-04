Vanja Marinković otkrio je i kako izgleda kada na parketu moraš da čuvaš Stefa Karija, slikovito je opisao koliko je to težak izazov za sve.

Vanja Marinković počeo je profesionalnu košarkašku karijeru 2013. godine, igrao je za Partizan, Valensiju, Baskoniju, sada je opet u crno-bijelom dresu. Nosio je dres reprezentacije Srbije i u mlađim kategorijama i u seniorima i nikada nije video igrača kakav je Stef Kari.

Gostovao je u podkastu "X&O's" kod Edina Avdića koji ga je pitao baš to, koga mu je bilo najteže da čuva, ako računa i reprezentaciju. Nije se mnogo dvoumio za odgovor. "Sad, ako ćemo da pričamo o tome, hoćeš da ti kažem Kari", nasmejao se Vanja.

Na to je Edin kroz šalu odgovorio "da se on ne računa, jer ne možeš ništa da uradiš sa njim". Kapiten Partizana se složio, pa je slikovito opisao kako sve to izgleda na parketu. "Ne, to je stvarno strašno. Ali, znaš šta je tu fora, taj čovjek ne prestaje da se kreće, taj prvi korak i promjena ritma. Nisam to vidio u životu. Ti skloniš pogled, ne pogled, nego to je ono... On se već pomjerio, prebacio se na neko drugo mjesto i već je pogodio.

Avdić je potom konstatovao "da je to taj osjećaj bespomoćnosti, jer uradiš sve dobro i Stef pogodi", što je potvrdio i Vanja. "Jeste, jeste", zaključio je Marinković.