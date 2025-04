Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv FMP-a utakmicu 29. kola ABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost bi pobjedom u tom duelu osigurala prvo mjesto u ligaškom dijelu regionalnog takmičenja, pred plej-of.

“Svi znamo šta nam znači ova utakmica. Tako da želimo da pristupimo utakmicu kao da je finale. Za nas je to prva pozicija i đželim da pristup bude takav. To zahtijevam od igrača da su intenzitet i koncentracija na maksimumu. Ako igramo tako, siguran sam da možemo ostvariti cilj. Neće biti lako, FMP igra brzu, agreisvnu košarku. Dobili su u Splitu, znamo koliko je to teško, igrali dobro protiv Igokee. Tim za respekt, ali naš pristup će biti ključan”, istakao je trener “plavih” Andrej Žakelj.

Poslije teške povrede i loma ruke, Andrija Slavković se vratio u trenažni proces i spreman je za maksimalne napore protiv tima iz beogradskog predgrađa.

“Mislim da sve zavisi od nas, ako izađemo sa energijom koja je bila u posljednjih nekoliko utakmica, Ne sumnjam da ćemo se pojaviti sa energijom koja nije upitna i ne sumnjam u pobjedu. Energija, foksu i želja će biti ključni u ovoj, kao i u svim prethodnim utakmicama što je bila. Pozivam publiku da dođe u što većem broju, jer ovom pobjedom smo i definitivno prvi na kraju ligaškog dijela sezone” istakao je Slavković.

Duel u dvorani Morača počeće u 17 sati, a ulaz će biti slobodan.