Vlade Đurović pričao je o padu Crvene zvezde i rezultatskoj krizi.

Izvor: Arenasport 2/Printscreen/MN Press

Crvena zvezda Meridianbet doživjela je treći uzastopni poraz u Evroligi. Poslije Žalgirisa i Bajerna pobjedu protiv crveno-bijelih odnijela je i ekipa Armanija. Italijanski tim slavio je u Beogradu, a još jedna loša vijest je povreda Džoela Bolomboja. O problemima srpskog tima pričao je Vlade Đurović.

Iskusni stručnjak analizirao je poraz Zvezde. "Gledao sam meč uživo u Areni, prethodne tri je Zvezda dobila, računao sam da sam taličan, ali nije uspjelo, čak ni uz publiku koja je bila fantastična. Zato je i takav rezultat bio, da nije bilo publike, ko zna šta bi bilo. Težak poraz, ponovo, sada dolazimo u situaciju o čemu sam već pričao poslije Bajerna i Žalgirisa. Bio sam tada oštar. Došlo je vrijeme da se to promijeni. Ta grdnja, kritikovanje, ne dopire do igrača. Ne dodiruje ih. Mora da se promijeni taktika. Sada mora da se hrabre i bodre, to je jedini način, od strane navijača, publike, novinara. Njima je najteže. Majstori, niste zaboravili košarku, vi ste reprezentativci ili ste igrali NBA", počeo je Đurović u emisiji "Arena basket" na "Areni sport" u kojoj je govorio i o Partizanu.

Objasnio je i zašto po njemu ništa još nije toliko alarmantno. "Kao drugo, Pariz je izgubio, a ima bolji skor Zvezda od njih. Iznenađenja se dešavaju, a možda će biti ih još. Svi se bore. Niko u Zvezdi nije u formi. Nijedan igrač. U najgorem momentu se to dogodilo, da se razboli Petrušev, vidi se da ga je bolest vratila unazad i da je izgubio na to samopouzdanje jer je promašio šest slobodnih bacanja. Da je pogodio pola, Zvezda bi pobijedila. Još je gore što kad se razbolio, povrijedio se i Mitrović. Neophodan je kada nema Petruševa. Nažalost, njega nije bilo i sve se tako namjestilo da je nevjerovatno".

"Bolomboj? Sledio sam se..."

Ono što dodatno zabrinjava sve u Zvezdi jeste povreda Bolomboja koji je u ambulantnim kolima prevezen u bolnicu poslije poraza. "Bolomboj? Ono što sam pročitao je da nije tako teška povreda, sledio sam se kad sam ga vidio na nosilima, da je ostao, možda bi Zvezda pobijedila. Taman je dao četiri poena zaredom. Bolomboj i Petrušev, može da priča ko šta hoće, to su najbolji i najvažniji igrači Zvezde. Uz Jaga, a što ne igra, to je drugo pitanje. Juče je najviše minuta igrao Braun i odmah je teško Zvezdi. Ako je dao deset poena, znači drugi nisu na nivou. Bilo je igrača koji nisu imali učinak. Gedraitisa stalno grdim, ali nije imao sreće. Taj šut je izašao, da je ubacio, Zvezda dobija utakmicu".

Pričao je i o Zeku Ledeju koji je odigrao dobar meč u Beogradu i dao 15 poena, uz 5 skokova. "Znao sam da će Ledej da igra dobro, posebno uz skandiranje, a Mirotić uvijek u Beogradu pogodi trojke. Gledam ga ovako, ništa u Italiji, a onda u Beogradu igra dobro. Šta je bilo sa igračima Zvezde? Borili su se, ja sam bio iza njihove klupe i gledao sam sve. Ponašanje navijača je bilo sjajno. Svi su željeli da se dobije, vidjeli ste kako je skakao Teodosić, pa Jago se vratio iako nije igrao prvo poluvreme. Treba i sreće..."

Može li Zvezda u plej-of?

Zamjerio je Đurović Zvezdi loš šut za tri poena (6/21), ali vjeruje da ništa nije gotovo u borbi za plej-of elitnog takmičenja. "Jedna samo trojka za drugo poluvreme, ne može tako. Nevjerovatno. Znači da rezimiramo, Zvezda i dalje ima šansu, iako je izgubila četiri utakmice od kojih su svi očekivali da će bar dvije da dobije. I pogledamo tabelu, opet je Zvezda šesta. To znači da je napravljena takva zaliha da to nije normalno i da je još drži gore."

Analizirao je raspored crveno-bijelih i stanje na tabeli. "Zvezda igra tri kod kuće i teško da može da dobije sve. Sigurna je pobjeda sa Virtusom, iako to ne mora da znači, još je tu Ivanović, što ne bi napravio zvrčku neku. Jednu od ove dvije - Efes ili Real - mora da se dobije. Pariz može da dobije dvije jer ima lakši raspored kod kuće. Ako budu imali isti broj pobjeda, Zvezda je ispred Pariza. Bez panike, bodrite igrače, nema ovde šarenih laža, sve je istina. Nemoj da jadikujemo što smo izgubili od Žalgirisa, kukali smo na Makabi, a oni dobiju Monako. Znači, dešava se i drugima. Samo da su zdravi i može da se ide dalje. Način grdnje ne funkcioniše, to je prošlo, to neće pomoći igračima. Podržavamo svi Sferopulosa, dobro se ponaša, sada kada je teško je povisio je prvi put ton i tako i treba. Svaka čast. Sve ide kako treba", zaključio je Đurović.