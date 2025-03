Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos se oglasio posle bolnog poraza u 29. kolu Evrolige.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda

Crvena zvezda je pretrpjela bolan poraz u 29. kolu Evrolige, jer je Milano bio bolji u Beogradskoj areni 82:80. Posle meča se oglasio i trener crveno-bijelih Janis Sferopulos koji je iznio svoje prve utiske, govorio je o Džoelu Blomboju, ali se pretežno osvrnuo na velika očekivanja koja su bila postavljena njegovom timu.

"Dobro smo počeli utakmicu, imali su neko malo vođstvo pet, šest poena, pokušali smo da se vratimo. Detalji su odlučili, bila je tijesna utakmica do kraja, neke otvorene šuteve smo promašili, neka bacanja, to je uticalo. Oba tima su imala povrede. Na kraju, mogli smo da imamo mnogo bolji ishod jer smo se dobro borili. Nemam pritužbe. Želim da se zahvalim navijačima. Ostaje nam još pet utakmica, Što se Bolomboja tiče, moramo da vidimo šta se desilo, mislim da je jako ozbiljno. To je mnogo veći problem od rezultata", u naletu je rekao Sferopulos.

Zvezda je na početku sezone blistala, ali je posle reprezentativne pauze zastala... "To je psihološki faktor, mi nismo pali. Mi nemamo identitet kao tim, ali nismo u vrhu. Mi to pokušavamo da postanemo, Armani je kvalitetan tim. Da vas podsjetim, mi imamo probleme i sa povredama. Mi se trudimo, ali da li ste vidjeli Luku Mitrovića - niste, da li ste vidjeli Majka Dauma - niste. Imali smo i neke bolesne igrače i mnogo problema. Ostalo nam je još pet utakmica i nastavićemo da se borimo."

Ipak, Sferopulusu se ne dopadaju predviđanja da je njegova ekipa već viđena na fajnl-foru Evrolige. "Svi stalno spominju Abu Dabi, mi želimo da odemo, sanjamo o tome. Ko ne želi da ode u Abu Dabi? Mi smo igrali protiv vrhunskog tima koji ima velike šampiona i NBA igrače, a izgubili smo samo dva poena. Ali budimo realni, mi u istoriji nemamo pobjedu u plej-ofu. Hoćete da odemo u Abu Dabi i ja hoću da vozim formulu... Radimo nešto drugo i nešto dobro ove sezone. Potrebno nam je vrijeme, podrška i strpljenje. Podržavajte ovaj tim, ali nemojte da govorite Abu Dabi. Tek smo počeli."

Kad je u pitanju izostanak Džoela Bolomboja, Sferopulos je bio upitan da objasnio da li je i to uticalo na ekipu. "Ne znam šta bi se desilo da je igrao poslednja tri minuta, odličan je igrač. Dobar je u napadu, kad je bilo neriješeno nismo ga imali na terenu. To je hipotetički, ne mogu da govorim o tome".

Filip Petrušev je igrao dobar dio utakmice, ali ne na nivou na kojem smo navili. "Da, imao je virus. Sve se to odrazilo na njegovu igru, zato sam i rekao da smo imali probleme sa bolesnim igračima", rekao je Sferopulos. A, što se tiče povratka Luke Mitrovića... "Nisam siguran što se tiče Mitrovića. Posle utakmice smo razgovarali, ali doktor mi je rekao da Mitrović još uvijek ima tegobe", zaključio je trener.