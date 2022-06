Užasne poruke na društvenim mrežama za košarkaše.

Izvor: MN Press

KK Partizan podnio je krivične prijave protiv korisnika Tvitera koji su iznijeli jezive pretnje igračima crno-bijelih posle četvrte utakmice finala plej-ofa ABA lige protiv Crvene zvezde. Na toj društvenoj mreži objavljene su prijeteće poruke Urošu Trifunoviću, Kevinu Panteru i Matijasu Lesoru.

Protiv NN lica podnijeta je krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti iz člana 138 Krivičnog zakonika Srbije, a nakon što su se na Tviteru pojavile poruke u kojima je direktno prijećeno igračima. Reagujući na Trifunovićevu sliku, jedan korisnik je napisao na toj mreži: "Majmun je večeras završio svoju karijeru. On toga nije svjestan, ali će mu uskoro sve biti jasno... I ne samo to, on više nije vlasnik svog života. I to će mu biti jasno vrlo skoro".

U drugoj prijetećoj poruci na profilu drugog korisnika piše: "Nećete živi izađi iz hale gospodo, niti igrači niti sudije koji su u kombinaciji doveli do ovakve atmosfere. Pokazivati k*rčeve bez kazne, možda može u Americi. Naravno postoji i opcija i da vas dobijemo i svi mirno odete kući", napisano je Lesoru, Panteru i Trifunoviću.

Partizan je prijavio slučaj policiji i tražio hitnu reakciju zbog osnovane sumnje da će lica koja su prijetila biti u ponedeljak u dvorani "Aleksandar Nikolić", gdje će od 20 časova Zvezda i Partizan igrati utakmicu za titulu prvaka ABA lige.