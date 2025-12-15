Bivša Kebina snajka se oglasila nakon napuštanja "Zvezda Granda": Evo šta radi Sofija nakon takmičenja

Sofija Dacić objavila je novu fotografiju na Instagramu.

Nakon što je napustila "Zvezde Granda", bivša supruga Igora Kojića, Sofija Dacić, se glasila i pokazala gdje se trenutno nalazi.

Naime, Sofija je uživala u opuštenom jutru u jednom kafiću, odajući utisak potpune smirenosti i zadovoljstva.

U šik izdanju, obučena u farmerke i elegantan kaput, sjedjela je uz šoljicu kafe i poslala jasnu poruku svojim pratiocima:

"Mekana jutra, lagana kafa i raspoloženje bez žurbe", napisala je Sofija, a mnogi su primetili da joj pauza i te kako prija.

Inače, Sofija nije prošla u trći krug takmičenja.

"Igor i Sofija su potpisali sporazumni razvod"

Podsjetimo, Sofija i Igor Kojić vjenčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.

"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i riješili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cijela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega", otkriva izvor blizak porodici Kojić.

