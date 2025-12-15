Sofija Dacić objavila je novu fotografiju na Instagramu.
Nakon što je napustila "Zvezde Granda", bivša supruga Igora Kojića, Sofija Dacić, se glasila i pokazala gdje se trenutno nalazi.
Naime, Sofija je uživala u opuštenom jutru u jednom kafiću, odajući utisak potpune smirenosti i zadovoljstva.
U šik izdanju, obučena u farmerke i elegantan kaput, sjedjela je uz šoljicu kafe i poslala jasnu poruku svojim pratiocima:
"Mekana jutra, lagana kafa i raspoloženje bez žurbe", napisala je Sofija, a mnogi su primetili da joj pauza i te kako prija.
Inače, Sofija nije prošla u trći krug takmičenja.
Pogledajte fotografije Sofije Dacić:
Bivša Kebina snajka se oglasila nakon napuštanja "Zvezda Granda": Evo šta radi Sofija nakon takmičenja
"Igor i Sofija su potpisali sporazumni razvod"
Podsjetimo, Sofija i Igor Kojić vjenčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.
"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i riješili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cijela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega", otkriva izvor blizak porodici Kojić.
Pogledajte fotografije Igora i Sofije:
Bivša Kebina snajka se oglasila nakon napuštanja "Zvezda Granda": Evo šta radi Sofija nakon takmičenja
Igor Kojić potpis matičar venčanje
Igor Kojić Sofija Kojić poljubac
Izvor: Kurir/ MONDO