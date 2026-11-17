Opština Andrijevica planira da naredne godine uloži milion eura u uređenje parkova i ulica, javnu rasvjetu i izgradnju lokalnih puteva,, gotovo polovinu novca namijenjenog kapitalnim izdacima.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Nacrt budžeta, o kojem je u toku javna rasprava, iznosi 6,39 miliona eura, a oko trećine tog iznosa predviđeno je za kapitalne izdatke.

Za obnovu fasada i balon salu planirano je ukupno 290.000 eura, od čega 150.000 za fasade. U seoske vodovode Opština bi uložila 100.000 eura, uz još 30.000 za pomoć u snabdijevanju vodom po zahtjevima. Za projekat GORA predviđeno je 104.000 eura, a za rekonstrukciju karaule u Đulićima oko 84.000. Za učešće u projektima EU planirano je 200.000 eura, dvostruko više nego za projekte Eko-fonda. Za redovno održavanje javne infrastrukture predviđeno je još četvrt miliona eura, pišu Vijesti.

Najviše novca Opština očekuje iz Egalizacionog fonda, 1,73 miliona eura, dok bi dotacije opštinama po osnovu poreza na dohodak donijele 945.000 eura. Iz 2026. godine Opština planira da prenese 1,81 milion eura, što je nešto više od četvrtine budžeta.

Od poreza se očekuje nešto više od 1,1 milion eura, a više od tri petine tog iznosa donio bi porez na dohodak fizičkih lica. Od poreza na nepokretnosti planirano je 340.000 eura, a od poreza na promet nepokretnosti još 40.000. Od naknada se očekuje 424.000 eura. Oko dvije trećine tog iznosa donijela bi naknada za korišćenje voda, a gotovo četvrtinu naknada za korišćenje šuma.

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirano je nešto više od milion eura, odnosno oko šestine budžeta. Za naknade odbornicima predviđeno je 90.000 eura.

Četiri opštinska preduzeća dobila bi ukupno 914.000 eura. Vodovodu i kanalizaciji i Komunalnom preduzeću zajedno bi pripalo 534.000 eura, odnosno gotovo tri petine tog novca. Za Park prirode “Komovi” planirano je 230.000, a za Regionalni edukativni centar 150.000 eura.

Centru za kulturu i sport namijenjeno je 375.000 eura. Radio Andrijevica dobio bi 230.000, a Turistička organizacija 100.000 eura. Za sportske klubove i udruženja predviđeno je 60.000 eura, dok bi mjesnim zajednicama pripalo 50.000, prenose Vijesti.

Od 190.000 eura planiranih za subvencije, nešto više od polovine namijenjeno je proizvodnji i pružanju usluga. Za podršku preduzetnicima predviđeno je 70.000 eura, a za poboljšanje uslova života na selu 20.000.

Za naknade porodiljama i pomoć za novorođenčad planirano je ukupno 90.000 eura, od čega 70.000 za porodilje. Za pomoć pri sklapanju braka i jednokratnu socijalnu pomoć predviđeno je po 30.000 eura. Za učeničke i studentske stipendije Opština bi izdvojila ukupno 25.000 eura, a za program pomoći u kući 20.000.

Za otplatu kredita i ranijih obaveza planirano je oko 95.000 eura, od čega oko 22.000 za reprogram obaveza Komunalnog preduzeća. U tekućoj i stalnoj budžetskoj rezervi predviđeno je ukupno 110.000 eura.