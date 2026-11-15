Selektor BIH Sergej Barbarez najavio da ide na pobjedu protiv Rumunije, ali možda bi fokus trebao da bude na poštedi igrača kojima prijeti suspenzija.

Izvor: NFSBiH

Reprezentacije BIH obezbijedila je drugo mjesto u grupi Lige nacija koje joj garantuje plasman u baraž za A diviziju, te drugi šešir na žrijebu kvalifikacija BIH.

"Zmajevi" su doputovali iz Švedske u Sarajevo i odradili trening u Butmiru, a ostala im je još jedna utakmica do kraja grupne faze, ona protiv Rumunije u utorak uveče.

Nakon duela sa Švedskom selektor Sergej Barbarez najavio je da će njegova ekipa ići na pobjedu u utorak protiv Rumunije, ali spisak igrača kojima prijeti suspenzija mogao bi da ga natjera da "promiješa karte".

Duel sa Rumunijom nema apsolutno nikakav rezultatski značaj i prilika je to da se možda poštede igrači kojima prijeti suspenzija za naredne mečeve u baražu, a njih je čak osam: Sead Kolašinac, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunjić, Ermedin Demirović, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić i Armin Gigović.

Naravno, Barbarez ne može da poštedi sve njih, ali može se očekivati da oni najstandardniji poput Kolašinca, Gigovića, Šunjića i Alajbegovića sada ostanu na klupi, a da priliku dobiju ostali reprezentativci na Barberezom spisku.

Čak će i sam Barbarez morati da obrati pažnju da eventualno nekim svojim gestom pored terena ne dobije žuti karton, jer i njemu prijeti suspenzija.

Mečevi baraža Lige nacija su na rasporedu od 25. do 30. marta.

U međuvremenu reprezentacija BiH će u ponedjeljak od 18 časova odraditi na Koševu trening pred duel sa Rumunijom, a u prijepodnevnim časovima, odnosno u 11 časova biće održana i konferencija na novinare. Rumuni će se medijima obratii u 20.30 časova, a treniraće u Rumuniji pred polazak u Sarajevo.