Prije početka utakmice Lige nacija između Španije i Engleske, domaća reprezentacija odala počast Hesusu de Migelu, napadaču Tenerifa koji je tragično preminuo 3. novembra u 30. godini.

Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Dirljiva scena uoči utakmice Španija - Engleska u Madridu. Na stadionu "Metropolitano" reprezentativci Španije podigli su dres sa brojem "devet" na kojem je pisalo prezime Hesusa De Migela, stravično stradalog fudbaler Tenerifa koji je preminuo 3. novembra. Cio svijet je ostao u šoku zbog njegove smrti posle divljačkog starta golmana protivnika, a Španija se ujedinila u bolu i setila ga se pre utakmice prvaka Evrope i svijeta.

Nekoliko prvotimaca poziralo je sa dresovima različitih klubova za koje je igrao preminuli napadač, dok su Tores, Ljorente i Kasiljas uoči minuta ćutanja položili dva buketa cvijeća na centar igrališta.

Ceo "Metropolitano" bio Hesus De Migel

Startnih jedanaest Španije izašlo je na teren za zajedničku fotografiju uoči meča, a nekolicina reprezentativaca držala je dresove klubova za koje je ovaj fudbaler nastupao tokom karijere. Na travi su se mogli vidjeti dresovi Tenerifa, Unionistasa iz Salamanke, Kasteljona, Navalkarnera, Internasionala iz Madrida, kao i njegovih prvih klubova iz mlađih kategorija...

Gotovo svi su na leđima imali broj "devet" i prezime "De Migel". Bio je to dirljiv osvrt na fudbalski i životni put napadača koji je napravio karijeru na teži način, uvijek iznova uvodeći svoje timove u viši rang. Skrasio se na Kanarima i tamo doživio tragičan kraj.

U najemotivnijem trenutku madridske večeri, trojica legendi - Fernando Tores, Fernando Ljorente i Iker Kasiljas, donijeli su dva buketa cveća do centralnog kruga i položili ih na travu. Nakon toga, cio stadion je odao poštu minutom ćutanja koji je ispoštovan od početka do kraja, bez ijednog jedinog zvuka koji bi ga narušio.

Španija još tuguje

Izvor: Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia

De Migel, rođeni Madriđanin (1996. godište), izgradio je svoju karijeru trudom i golovima u Segundi B, Primeri RFEF (treći rang) i na kraju u Segundi (Druga liga). Napadač visok 189 centimetara, izuzetno borben i opasan u skok igri, iza sebe je ostavio suprugu i ćerku.

Španski fudbal se ovih dana oprostio od njega nizom počasti pod sloganom "Zauvijek u našem sjećanju", koji je i reprezentacija željela da usvoji kao svoj na poslednjoj ovogodišnjoj utakmici na domaćem terenu.