Izvršni direktor lige Ćus Bueno otkriva da status franšize u Evroligi košta između 80 i 85 miliona eura

Izvor: youtube/ Eurohoops

Rukovodstvo Evrolige na čelu sa predsjednikom Dejanom Bodirogom i direktorom Ćusom Buenom ima pred sobom veliki zadatak, jer deli šest statusa "franšiza", kao i ugovore na tri godine, koje će potpisati četiri tima. Među njima će biti i Crvena zvezda i Partizan.

"Sva imena timova koja su procurila su manje ili više tačna", rekao je Ćus Bueno u intervjuu za specijalizovani portal "Eurohoops".

Podsjetimo, "Gazeta delo Sport" ekskluzivno je objavila da će šest statusa "franšiza" dobiti Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv i PAOK. Sa druge strane, trogodišnje ugovore potpisaće Partizan, Zvezda, Virtus i Napoli.

"Temeljno smo istražili koji timovi bi danas mogli da postanu franšize, jer mogu da se takmiče u sportskom smislu, jer imaju finansijske uslove, imaju i halu i ostalo. Htio bih da naglasim da bismo rado odabrali svih 15 timova (koji konkurišu), ali nažalost - to nije moguće. Ipak, u Evroligi imamo želju da svima pomognemo u nekom trenutku, na jedan ili drugi način. Ako zaista bude tih šest timovfa koje ljudi pominju, onda razmišljamo o tome - kako da pomognemo drugima?"

Na tom mjestu Bueno je govorio o neizvesnosti u daljem funkcionisanju i finansiranju Crvene zvezde i Partizana zbog promjene vlasti u Srbiji.

Mjesto u Evroligi - 85 miliona

Na pitanje grčkog novinara o tome da projekat NBA Evropa traži pet puta veće iznose od Evrolige potencijalnim učesnicima, Bueno je stavio "na sto" koliko košta status franšize Evrolige.

"Reći ću samo to da morate da opravdate investiciju i da dokažete njenu isplativost. Naše cifre su veoma jasne. Ova kompanija vrijedi 1,5 milijardi. Vrednost akcija klubova je između 80 i 85 miliona. Dakle, ako hožete da postanete franšiza, morate da platite između 80 i 85 miliona eura. Veoma je prosto"

"Idemo ka franšizama i nećemo odustati"

Da li misli da će do kraja mjeseca, sa novom ekspanzijom, postati još komplikovanije u Evroligi?

"Da, i pričao sam sa NBA o tome. Što se više bude čekalo ili što duže budemo čekali da nekoga proglasimo franšizom, postaće komplikovanije. Obavezali smo se prema ljudima koji su uložili novac, vrijeme i sredstva da njihovi timovi postanu franšize. (Na sastanku Evrolige) U Komu smo dobili jasne instrukcije vlasnika da ne stajemo. Evroliga ima svoj plan i nije joj potrebna NBA da bi uspjela. Plan koji imamo je veoma uspješan i nastavićemo da se krećemo ka projektu franšiza. Nećemo stati"

"Čuli smo za London, nije realna 2030"

Izvor: YouTube/SPORT/Screenshot

Koliko je realno da London dobije franšizu Evrolige?

"Volio bih da razmišljam tako da su svi dobrodošli, neko sada, neki će biti sledeći, a neko će biti sledeći. Čujem da London Lajonsi već razmišljaju o 2030. godini. Radujemo se tome i tražićemo načine da im pomognemo. Možda će im za arenu biti potrebno više vremena, četiri, pet ili šest, ali želimo da pomognemo, kao i široj košarkaškoj zajednici u Evropi"