Miloš Biković uživa u svom domu u Moskvi, a Ivana je podijelila prelijepe kadrove enterijera i pogleda na grad.

Izvor: Instagram/bikovic

Glumac Miloš Biković sa suprugom Ivanom i naslednikom uživa u njihovom domu u srcu Moskve, a zahvaljujući kadrovima koje je Ivana nedavno objavila na mrežama, javnost je imala priliku da zaviri u ovaj kutak.

Osim pogleda na rusku prijestonicu od kojeg zastaje dah, posebnu pažnju privukao je enterijer koji je sama opremala. Sa njihovog prozora pruža se prizor na staru moskovsku arhitekturu i zlatne kupole Kremlja.

Pogledajte kako izgleda njegov dom u Rusiji:

Vidi opis Zavirite u luksuzni stan Miloša Bikovića u srcu Moskve: Sa njihovog prozora vide se zlatne kupole Kremlja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ivanamalic_ Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ivanamalic_ Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ivanamalic_ Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / ivanamalic_ Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ivanamalic_ Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ivanamalic_ Br. slika: 6 6 / 6 AD

U samom stanu dominiraju klasične bijele lajsne na zidovima koje unose dozu elegancije, dok je za toplinu prostora zadužen raskošan cvjetni aranžman, žute i roze lale sa ljubičastim irisima u neobičnoj, talasastoj staklenoj vazi braonkaste nijanse.

Miloš Biković, inače, ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

"Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao cijelog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigdje, poludio bih. Djetetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans", rekao je Biković nedavno u emisiji "PopTok".