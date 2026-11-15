Na utakmici argentinske Primere B, golman Baher postigao je autogol u nevjerovatnoj situaciji. Pogledajte kako je to izgledalo.

Izvor: Screenshot/Twitter/@sudanalytics_

Autogolovi su sastavni dio fudbala, ali ono što se dogodilo na utakmici argentinske druge lige teško je objasniti. Golman je uspio da postigne pogodak u sopstvenu mrežu i to u situaciji u kojoj je djelovalo da ima potpunu kontrolu nad loptom. Njegova reakcija nakon nevjerovatnog kiksa najbolje je pokazala koliko je i sam bio zatečen.

Neobična scena dogodila se već u četvrtom minutu četvrtfinalnog meča plej-ofa argentinske Primere B, u kojem su se sastali Komunikasiones i Arsenal Sarandi. Golman domaćih Ezekijel Baher uhvatio je loptu u ruke i spremao se da je izbaci daleko na polovinu protivnika. Međutim, umjesto da započne napad svoje ekipe, napravio je potez koji će sigurno željeti što prije da zaboravi.

Pogledajte potez golmana koji je obišao svijet:

EL GOL EN CONTRA DEL ARQUERO DE COMUNICACIONES CONTRA ARSENAL.INSÓLITO. ❌ https://t.co/wMLZ1TgBvK — Sudanalytics (@sudanalytics_)November 14, 2026

Dok je zamahivao rukom kako bi izbacio loptu, ona mu je iznenada odletjela iza leđa i završila pravo u mreži. Baher je u nevjerici ostao da gleda šta se dogodilo, a izraz njegovog lica govorio je više od bilo kakvog komentara. Teško da je mogao da zamisli da će iz naizgled rutinske situacije pokloniti protivniku gol. Slična reakcija krasila je i njegove saigrače, svi su u nevjerici gledali rezultat poslije samo tri minuta igre.

Ni ostatak utakmice nije donio mnogo razloga za slavlje domaćinima. Arsenal Sarandi je na gostovanju trijumfovao rezultatom 3:2, pa Komunikasiones u revanšu čeka ozbiljan zadatak ukoliko želi da nastavi takmičenje.