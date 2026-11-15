Naredba o vremenskom periodu i putu, odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimskih guma na snazi će biti do 1. aprila.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja (ZOBS) propisano je da će se novčanom kaznom od 500 do hiljadu eura ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti vozač koji za vrijeme zimskih uslova u saobraćaju učestvuje vozilom kategorije M i N (za prevoz putnika i tereta) koje na svim točkovima nema zimske gume, ili ne ispunjava druge uslove u pogledu zimske opreme propisane ZOBS-om.

Propisano je i da će se novčanom kaznom od 200 do 400 eura kazniti za prekršaj vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila učestvuje u saobraćaju vozilom čija je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od četiri mm.

Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom od 150 do 300 eura kazniti vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu vozilom koje nema zimsku opremu, a na snazi je naredba.

Za pravna lica propisana su kazne od 1,5 hiljada do šest hiljada eura, za odgovorna lica u pravnim licima od 300 do 800 eura, a za preduzetnike od 300 do tri hiljade eura.