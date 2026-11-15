Putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta odložen je zbog radova na bezbjednosnom sistemu, bez tačnog datuma ponovnog uspostavljanja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kineski portal 52hrtt.com prenio je danas da putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta neće biti uspostavljen 13. decembra, kako je bilo planirano, zbog radova na popravci sistema za kontrolu vozova koje izvodi kineski izvođač radova.

"U ovom trenutku nije moguće odrediti tačan datum ponovnog uspostavljanja putničkog saobraćaja", objavio je portal pozivajući se na saopštenje mađarskog ministra saobraćaja i investicija Davida Vitezija.

Vitezi je na društvenim mrežama naveo da je željeznička pruga tokom proteklih nedjelja bila podvrgnuta testiranjima dosad nezabilježenog intenziteta. Objasnio je da su tako intenzivna testiranja bila neophodna zato što je prethodna mađarska vlada odlučila da ova pruga bude prvi projekat na kojem će kineski proizvođač instalirati bezbjednosni sistem koji ispunjava evropske standarde, zbog čega je svaka komponenta morala da prođe izuzetno strogu kontrolu prije ponovnog uspostavljanja putničkog saobraćaja, prenosi Kurir pisanje Bete.

On je takođe naveo da je bivši ministar Janoš Lazar insistirao na tome da se u testiranje, pored Mađarskih državnih željeznica, uključi i nezavisna organizacija za kontrolu kvaliteta.

"Podržao sam tu odluku. Od kada sam preuzeo odgovornost za ovu investiciju, moj stav je da putnički saobraćaj može da bude uspostavljen tek kada nadležni organi, organizacije za kontrolu kvaliteta i tijela za sertifikaciju nedvosmisleno potvrde da bezbjednosni sistem ispravno funkcioniše i da nema nedostataka koji bi mogli da ugroze bezbjednost putnika", rekao je Vitezi.

Vitezi je naglasio da je odgovornost aktuelne vlade da obezbijedi da putnički saobraćaj počne tek nakon potpunog ispunjavanja bezbjednosnih protokola, završetka neophodnih provjera i dobijanja odobrenja nadležnih sertifikacionih tijela.

Zbog toga, iako su austrijske i srpske željeznice ranije najavile otvaranje pruge na osnovu informacija dobijenih od Mađarskih državnih željeznica, putnički vozovi na liniji Budimpešta - Beograd nisu uvršteni u novi red vožnje.

Vitezi je ranije ove godine izjavio da je uspješno završeno testiranje sistema ETCS (evropski sistem za kontrolu vozova) na dionici Budimpešta–Kelebija i da se očekuje da putnički saobraćaj bude uspostavljen u decembru, prenio je portal 52hrtt.com u rubrici Informacije za kinesku zajednicu u Srbiji.

( Kurir/MONDO)