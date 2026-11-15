Policija je uhapsila Uroša Đurđevca (32) zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvu počinjenom 9. novembra u Podgorici, kada je iz vozila firme za fizičko-tehničko obezbjeđenje „C. Security“ ukradeno 76.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici su locirali osumnjičenog i u Nikšiću ga lišili slobode po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Sumnja se da je U. Đ., zajedno sa još jednim za sada nepoznatim licem, 9. novembra oko 9 časova, u naselju Stari aerodrom, u Ulici Avda Međedovića, počinio razbojništvo na štetu zaposlenog u firmi za fizičko-tehničko obezbjeđenje 'C. Security', koji je obavljao poslove transporta novca", navodi se u saopštenju policije.

Prema sumnjama istražitelja, dva maskirana lica, sa motociklističkim kacigama na glavama, prišla su vozilu marke „Renault“ u kojem se nalazio zaposleni. Jedan od njih mu je, kako se sumnja, prislonio pištolj uz tijelo i zatražio novac, dok je drugi sa mjesta suvozača uzeo vreću sa više PVC kesa.

"U vreći se nalazio novac preuzet iz 16 poslovnih objekata, u ukupnom iznosu od 76.000 eura", saopšteno je iz Uprave policije.

Nakon pljačke, osumnjičeni su se motociklom udaljili u nepoznatom pravcu.

Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi U. Đ. u Nikšiću, a koji je obavljen po naredbi Višeg suda u Podgorici, pronađen je i oduzet pištolj sa dva okvira, kao i više sredstava komunikacije i nadzora.

"Oduzeti predmeti biće predmet vještačenja i analiza", naveli su iz policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Policija nastavlja aktivnosti na identifikaciji i pronalaženju drugog osumnjičenog, kao i na potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog djela.