Golman Andore Hesus Ovono kažnjen je sa 12 utakmica suspenzije zbog smrtonosnog incidenta sa fudbalerom De Migelom.

Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski fudbaler Hesus de Migel preminuo je prije nešto više od 10 dana, a sad je stigla i kazna za golmana Andore Hesusa Ovonu. Disciplinska komisija Španskog fudbalskog saveza je njegov potez, koji je doveo do smrti napadača Tenerifa, kaznila sa 12 utakmica suspenzije.

Disciplinska komisija saopštila je da je odluku morala da donese "na osnovu činjenica izričito navedenih u izvještaju sudije", u kojem je navedeno da je igrač isključen jer je "tokom igre, prekomjernom silom nogom snažno udario protivnika u grudi". Prema tome, momak iz Ekvatorijalne Gvineje dobio je maksimalnu moguću kaznu.

Odvojeno od ovog postupka, federacija je odlučila da se utakmica između ova dva tima, koja je prekinuta prije isteka vremena, neće naknadno odigrati. "Time se izbjegava potreba da se utakmica nastavi od tačnog trenutka u kojem se dogodio tragični incident", navodi se u saopštenju.

Susret je završen neriješenim rezultatom (2:2), što će biti i zvanični rezultat meča, ali on će, naravno, biti u sjeni velike tragedije koja se dogodila.

Kazna će proći, ali...

Vidi opis Tragedija na fudbalskom terenu dobila epilog: Golman Hesus Ovono dobio maksimalnu kaznu Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Golman Andore Hesus Ovono je u otvorenom pismu, koje je objavio klub u njegovo ime, otkrio kako se trenutno osjeća. Jasno je - suspenzija će proći, ali djelo koje je učinio će ga zauvijek mučiti.

"Ovo su najteži dani u mom životu. Teško mi je da pronađem prave riječi, teško mi je da povežem sve što se desilo. Osjećam ogroman bol zbog Hesusove smrti. Mislim na njega, njegovu familiju i sve ljude koji su ga voljeli. Znam da ima mnogo problema sa kojima se treba suočiti i sa njima ću se suočiti, uz sve dužno poštovanje. Ali, u ovom momentu jedino o čemu mogu da razmišljam je Hesusova smrt i bol koji osjećamo. Hesuse, počivaj u miru", poručio je Ovono u saopštenju koje je objavio klub.