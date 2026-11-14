Iz Kabineta predsjednika poručuju da poruke evropskih zvaničnika potvrđuju značaj stava Jakova Milatovića da se otvorena pitanja sa Hrvatskom rješavaju kroz dijalog, paralelno sa pristupnim pregovorima, bez usporavanja evropskog puta Crne Gore.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Poruke predsjednika Evropskog savjeta Antonija Košte i predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da otvorena bilateralna pitanja između Crne Gore i Hrvatske ne bi trebalo da predstavljaju prepreku evropskom proširenju potvrđuju značaj principa za koji se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zalaže u intenzivnoj diplomatskoj komunikaciji sa evropskim partnerima, saopšteno je iz Kabineta Predsjednika.

Kako navode, Milatović smatra da sva otvorena pitanja sa susjednom Hrvatskom treba rješavati kroz dijalog, međusobno uvažavanje i evropske vrijednosti, ali da ona ne smiju biti prepreka ostvarivanju strateškog cilja: članstva Crne Gore u Evropskoj uniji.

“Evropska integracija Crne Gore nije samo nacionalni interes naše države, već i strateški interes Evropske unije. Zato je važno da se bilateralna pitanja rješavaju paralelno sa pristupnim pregovorima, bez ugrožavanja dinamike i kredibiliteta politike proširenja”, navodi se u saopštenju.

Iz Kabineta poručuju da će predsjednik nastaviti da, kroz aktivnu diplomatsku komunikaciju sa evropskim i regionalnim partnerima, doprinosi stvaranju uslova da Crna Gora što prije postane punopravna članica Evropske unije, uz njegovanje dobrosusjedskih odnosa, čuvanje državnog dostojanstva i rješavanje svih otvorenih pitanja u duhu evropskog partnerstva.