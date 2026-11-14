Na groblju osvanula Cecina slika: Prolaznici zgroženi bizarnim prizorom, Zoran zbog nje ostao neoženjen

Zoran Brkić napravio je sebi nadgrobni spomenik na kojem je postavio fotografije sa poznatim ličnostima, a posebnu pažnju privukli su Cecina slika i neobičan natpis koji joj je posvetio.

Izvor: youtube/tv prva / screenshot

Zoran Brkić privukao je veliku pažnju javnosti nakon što je sebi napravio nadgrobni spomenik na kojem je postavio fotografije sa brojnim poznatim ličnostima, među kojima je i Svetlana Ceca Ražnatović.

Izvor: Rina

Snimak iz emisije "150 minuta" ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, a prizor na groblju iznenadio je prolaznike. Brkić je, naime, odlučio da na svom budućem vječnom počivalištu sačuva uspomene na susrete sa poznatim ličnostima sa kojima se tokom života fotografisao.

Kako je objasnio, želeo je da na spomeniku budu zabilježeni trenuci koji su mu obeležili život, a posebnu pažnju privukao je natpis posvećen folk zvijezdi.

„Ceca mi je pjevala: 'Ja sam cvetak, čudan cvetak'“

Pored fotografija, na spomeniku je uklesana i poruka: "Ceca Veličković mi je pevala 'Ja sam cvetak, čudan cvetak'". Zoran je otišao i korak dalje, pa je na svom spomeniku odredio i godinu do koje planira da živi – 2057.

Izvor: Rina

Kako je otkrio, od poznatih ličnosti nije tražio dozvolu da njihove fotografije postavi na spomenik, ali se prethodno konsultovao sa advokatom. Tom prilikom ispričao je i kako je nastala njegova fotografija sa Cecom Ražnatović.

"Bio sam kod advokata i pitao ga vezano za to, a on mi je rekao: 'Za šta da te goni? Ti da ih ne voliš, ne bi stavljao slike.' Ceca Veličković, imam sliku od nje, ona mi dala i pozadi piše: 'Zoranu za uspomenu, Ceca Veličković'. To je bilo 1987, 1988", ispričao je Zoran.