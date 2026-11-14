Potpuni haos je nastao na Završnom mastersu u Indijan Velsu, pošto Ukrajinci tvrde da je Sabalenka vrijeđala Svitolinu.

Izvor: Printscreen/X/ukrtennis eng

Arina Sabalenka završila je košmarnu sezonu bez ijednog grend slem trofeja. Uz sve to je Završni masters u Indijan Velsu završila u grupnoj fazi posle poraza od Mire Andrejeve i Eline Svitoline. A, sada su se pojavile i neke nove tvrdnje.

Jedan od profila na Tviteru koji je posvećen ukrajinskom tenisu tvrdi da je Sabalenka tokom meča sa Svitolinom na ruskom vređala ukrajinsku teniserku i da je koristila dosta psovki. Navodno se sve to čuje i na snimku, a oni su postavili kratak klip sa meča.

“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”?These are the words ️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against Elina Svitolina.What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2.But sure, let's keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents.Apparently, that's still the bigger problem in tennis. — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng)November 14, 2026

"Ta je***a ukrajinska ku**a. Pobogu", navodno je rekla Sabalenka.

Arina izgubila i drugo mjesto

Vidi opis Sabalenka vrijeđala i psovala Ukrajinku na ruskom: Tvrde da je na snimku koristila mnogo ružnih riječi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mauricio Paiz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Wu Xiaoling / Xinhua News / Prof Br. slika: 5 5 / 5

Sabalenka je tokom sezone izgubila prvu poziciju na WTA listi pošto je prestigla Jelena Ribakina. Ali, sada je izgubila Beloruskinja i drugu poziciju.

Mira Andrejeva je preuzela drugo mesto i ako osvoji Završni masters imaće priliku da napadne i prvu poziciju već na startu nove sezone.